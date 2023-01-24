https://ria.ru/20230124/granitsa-1846952735.html
В Госдуме предложили изменить правила проезда автомобилей через границу
В Госдуме предложили изменить правила проезда автомобилей через границу - РИА Новости, 24.01.2023
В Госдуме предложили изменить правила проезда автомобилей через границу
Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подготовил поправки, требующие резервировать время проезда автомобилей через границу России... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T00:22
2023-01-24T00:22
2023-01-24T11:28
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подготовил поправки, требующие резервировать время проезда автомобилей через границу России. Соответствующий документ поступил в распоряжение РИА Новости. "Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автомобильными дорогами <...> в целях пересечения государственной границы Российской Федерации осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации", — подчеркивается в тексте.Также поправка требует упорядочить осуществление контроля прибытия транспорта в зарезервированные дату и время.Кроме того, в документе говорится об оборудовании пункта контроля средствами принудительной остановки транспортного средства. Согласно идее Москвичева, пункт контроля следует разместить на участке дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию автомобильного пункта пропуска через границу или в зоне ожидания. Как указано в документе, изменения должны заработать с 1 марта этого года.
https://ria.ru/20230118/kazakhstan-1845724905.html
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общество, россия, госдума рф, евгений москвичев, авто, новости - туризм
Общество, Россия, Госдума РФ, Евгений Москвичев, Авто, Туризм, Новости - Туризм
00:22 24.01.2023 (обновлено: 11:28 24.01.2023)
В Госдуме предложили изменить правила проезда автомобилей через границу
В Госдуме подготовили поправки, требующие резервировать дату пересечения границы на машине
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подготовил поправки, требующие резервировать время проезда автомобилей через границу России. Соответствующий документ поступил в распоряжение РИА Новости.
"Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автомобильными дорогами <...> в целях пересечения государственной границы Российской Федерации осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации", — подчеркивается в тексте.
Также поправка требует упорядочить осуществление контроля прибытия транспорта в зарезервированные дату и время.
Кроме того, в документе говорится об оборудовании пункта контроля средствами принудительной остановки транспортного средства. Согласно идее Москвичева, пункт контроля следует разместить на участке дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию автомобильного пункта пропуска через границу или в зоне ожидания.
Как указано в документе, изменения должны заработать с 1 марта этого года.