https://ria.ru/20230124/gorlovka-1847019704.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 24.01.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:41

2023-01-24T11:41

2023-01-24T11:41

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846746867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, донбасс