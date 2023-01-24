https://ria.ru/20230124/gorlovka-1847019704.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 24.01.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:41
2023-01-24T11:41
2023-01-24T11:41
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846746867.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра