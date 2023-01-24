https://ria.ru/20230124/gimn-1846959548.html

"Это наша смерть": Арестович рассказал о национальной катастрофе Украины

"Это наша смерть": Арестович рассказал о национальной катастрофе Украины - РИА Новости, 24.01.2023

"Это наша смерть": Арестович рассказал о национальной катастрофе Украины

Гимн Украины представляет собой источник "национальной катастрофы", заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на своем... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T03:11

2023-01-24T03:11

2023-01-24T03:11

алексей арестович

украина

в мире

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Гимн Украины представляет собой источник "национальной катастрофы", заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на своем Youtube-канале.По его словам, формулировка "положим душу и тело" фактически означает, что граждане страны готовы воевать, пока они все не умрут. По его словам, идея, заложенная в этих строчках, в сочетании с позицией "убивать друг друга, лишь бы кто-то не счел себя новым гетманом" убийственна для украинцев. В заключение политик отметил, что эти понятия содержат "национальную смерть, катастрофу" для украинцев.

https://ria.ru/20190825/1557872635.html

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алексей арестович , украина, в мире