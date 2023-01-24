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"Это наша смерть": Арестович рассказал о национальной катастрофе Украины - РИА Новости, 24.01.2023
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"Это наша смерть": Арестович рассказал о национальной катастрофе Украины
"Это наша смерть": Арестович рассказал о национальной катастрофе Украины - РИА Новости, 24.01.2023
"Это наша смерть": Арестович рассказал о национальной катастрофе Украины
Гимн Украины представляет собой источник "национальной катастрофы", заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на своем... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T03:11
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алексей арестович
украина
в мире
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Гимн Украины представляет собой источник "национальной катастрофы", заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на своем Youtube-канале.По его словам, формулировка "положим душу и тело" фактически означает, что граждане страны готовы воевать, пока они все не умрут. По его словам, идея, заложенная в этих строчках, в сочетании с позицией "убивать друг друга, лишь бы кто-то не счел себя новым гетманом" убийственна для украинцев. В заключение политик отметил, что эти понятия содержат "национальную смерть, катастрофу" для украинцев.
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алексей арестович , украина, в мире
Алексей Арестович , Украина, В мире
03:11 24.01.2023
 
"Это наша смерть": Арестович рассказал о национальной катастрофе Украины

Арестович: гимн Украины содержит в себе национальную катастрофу для всех украинцев

© Фото : alexey.arestovichАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Гимн Украины представляет собой источник "национальной катастрофы", заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на своем Youtube-канале.

"Там (в гимне. — Прим.ред.) есть очень любопытные строчки. Звучат они так: "души и тела свои положим за свободу". Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия? Что будет в мире после "победы"? Там же есть только "мы положим душу и тело", и что дальше?" — заявил Арестович.

По его словам, формулировка "положим душу и тело" фактически означает, что граждане страны готовы воевать, пока они все не умрут. По его словам, идея, заложенная в этих строчках, в сочетании с позицией "убивать друг друга, лишь бы кто-то не счел себя новым гетманом" убийственна для украинцев.
В заключение политик отметил, что эти понятия содержат "национальную смерть, катастрофу" для украинцев.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 25.08.2019
25 августа 2019, 01:56
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
 
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