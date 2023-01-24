Гейтс предрек провал в сдерживании "глобальной катастрофы"
Билл Гейтс предрек провал в сдерживании глобальной катастрофы из-за роста температур
Билл Гейтс. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. У человечества нет шансов ограничить глобальное потепление парижской климатической целью в 1,5°C, цитирует основателя Microsoft Билла Гейтса издание The Guardian.
"Ключ в том, чтобы максимально минимизировать потепление. На данный момент оставаться ниже 2,5°C было бы просто фантастически. Я думаю, что это возможно", — сказал он.
"Ключ в том, чтобы максимально минимизировать потепление. На данный момент оставаться ниже 2,5°C было бы просто фантастически. Я думаю, что это возможно", — сказал он.
Гейтс добавил, что хотя малярия по-прежнему убивает много детей (400 тысяч в год), в борьбу с климатическим кризисом стоит вкладывать огромные средства, потому что со временем он будет становиться все хуже и хуже.
По его словам, ядерное деление и синтез очень, очень многообещающие источники энергии, не зависящие от погоды.
"Даже если атомная энергетика добьется успеха, нам все равно потребуется 60-70% возобновляемых источников энергии. Я думаю, что мир недостаточно инвестирует в эти [ядерные] инновации, они могут иметь огромное значение", — отметил Гейтс.
Ранее, основатель Microsoft рассказал о стремлении обнулить углеродный след от личного самолета. Он признался, что использует сделанное из растений биотопливо, которое стоит втрое дороже обычного, и таким образом старается внести посильный вклад в сохранение климата, а также стимулировать разработку инновационных технологий.
По его словам, ядерное деление и синтез очень, очень многообещающие источники энергии, не зависящие от погоды.
"Даже если атомная энергетика добьется успеха, нам все равно потребуется 60-70% возобновляемых источников энергии. Я думаю, что мир недостаточно инвестирует в эти [ядерные] инновации, они могут иметь огромное значение", — отметил Гейтс.
Ранее, основатель Microsoft рассказал о стремлении обнулить углеродный след от личного самолета. Он признался, что использует сделанное из растений биотопливо, которое стоит втрое дороже обычного, и таким образом старается внести посильный вклад в сохранение климата, а также стимулировать разработку инновационных технологий.