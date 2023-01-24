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Гейтс предрек провал в сдерживании "глобальной катастрофы" - РИА Новости, 24.01.2023
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Гейтс предрек провал в сдерживании "глобальной катастрофы"
Гейтс предрек провал в сдерживании "глобальной катастрофы" - РИА Новости, 24.01.2023
Гейтс предрек провал в сдерживании "глобальной катастрофы"
У человечества нет шансов ограничить глобальное потепление парижской климатической целью в 1,5°C, цитирует основателя Microsoft Билла Гейтса издание The... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:30
2023-01-24T12:30
в мире
билл гейтс
климат
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. У человечества нет шансов ограничить глобальное потепление парижской климатической целью в 1,5°C, цитирует основателя Microsoft Билла Гейтса издание The Guardian. "Ключ в том, чтобы максимально минимизировать потепление. На данный момент оставаться ниже 2,5°C было бы просто фантастически. Я думаю, что это возможно", — сказал он.Гейтс добавил, что хотя малярия по-прежнему убивает много детей (400 тысяч в год), в борьбу с климатическим кризисом стоит вкладывать огромные средства, потому что со временем он будет становиться все хуже и хуже.По его словам, ядерное деление и синтез очень, очень многообещающие источники энергии, не зависящие от погоды."Даже если атомная энергетика добьется успеха, нам все равно потребуется 60-70% возобновляемых источников энергии. Я думаю, что мир недостаточно инвестирует в эти [ядерные] инновации, они могут иметь огромное значение", — отметил Гейтс.Ранее, основатель Microsoft рассказал о стремлении обнулить углеродный след от личного самолета. Он признался, что использует сделанное из растений биотопливо, которое стоит втрое дороже обычного, и таким образом старается внести посильный вклад в сохранение климата, а также стимулировать разработку инновационных технологий.
https://ria.ru/20230120/voda-1846011474.html
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в мире, билл гейтс, климат
В мире, Билл Гейтс, Климат
12:30 24.01.2023
 
Гейтс предрек провал в сдерживании "глобальной катастрофы"

Билл Гейтс предрек провал в сдерживании глобальной катастрофы из-за роста температур

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБилл Гейтс
Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Билл Гейтс. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. У человечества нет шансов ограничить глобальное потепление парижской климатической целью в 1,5°C, цитирует основателя Microsoft Билла Гейтса издание The Guardian.

"Ключ в том, чтобы максимально минимизировать потепление. На данный момент оставаться ниже 2,5°C было бы просто фантастически. Я думаю, что это возможно", — сказал он.
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Гейтс добавил, что хотя малярия по-прежнему убивает много детей (400 тысяч в год), в борьбу с климатическим кризисом стоит вкладывать огромные средства, потому что со временем он будет становиться все хуже и хуже.

По его словам, ядерное деление и синтез очень, очень многообещающие источники энергии, не зависящие от погоды.

"Даже если атомная энергетика добьется успеха, нам все равно потребуется 60-70% возобновляемых источников энергии. Я думаю, что мир недостаточно инвестирует в эти [ядерные] инновации, они могут иметь огромное значение", — отметил Гейтс.

Ранее, основатель Microsoft рассказал о стремлении обнулить углеродный след от личного самолета. Он признался, что использует сделанное из растений биотопливо, которое стоит втрое дороже обычного, и таким образом старается внести посильный вклад в сохранение климата, а также стимулировать разработку инновационных технологий.
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