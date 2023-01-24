Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о значимости плана развития ВС для защиты суверенитета - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/gerasimov-1846956309.html
Герасимов рассказал о значимости плана развития ВС для защиты суверенитета
Герасимов рассказал о значимости плана развития ВС для защиты суверенитета - РИА Новости, 24.01.2023
Герасимов рассказал о значимости плана развития ВС для защиты суверенитета
План строительства и развития Вооруженных сил России призван гарантировать защиту государственного суверенитета, которому угрожают амбиции НАТО расшириться с... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T01:15
2023-01-24T08:16
безопасность
россия
валерий герасимов
финляндия
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844226102_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_cb9bff4af79c0df97c28e2b12b5978b7.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. План строительства и развития Вооруженных сил России призван гарантировать защиту государственного суверенитета, которому угрожают амбиции НАТО расшириться с помощью Финляндии и Швеции, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" начальник Генштаба Валерий Герасимов. Как уточнил Герасимов, угрозу представляет и использование Украины в гибридной войне против России. Он напомнил, что для устранения этих угроз власти поставили задачу скорректировать план строительства и развития ВС России. Причем, добавил Герасимов, президент Владимир Путин одобрил параметры этого решения на расширенном заседании Коллегии Минобороны. В частности, речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов, формирование трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии. "Основная цель этой работы — обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для ее поступательного социально-экономического развития", — заключил глава Генштаба.
https://ria.ru/20230123/genshtab-1846941538.html
https://ria.ru/20230123/protivostoyanie-1846939539.html
россия
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844226102_285:0:2774:1867_1920x0_80_0_0_d9f2ac344409ecbab1f8260415593848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, валерий герасимов, финляндия, швеция
Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Финляндия, Швеция
01:15 24.01.2023 (обновлено: 08:16 24.01.2023)
 
Герасимов рассказал о значимости плана развития ВС для защиты суверенитета

Глава Генштаба Герасимов назвал расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции угрозой России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. План строительства и развития Вооруженных сил России призван гарантировать защиту государственного суверенитета, которому угрожают амбиции НАТО расшириться с помощью Финляндии и Швеции, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Как уточнил Герасимов, угрозу представляет и использование Украины в гибридной войне против России.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 22:28Специальная военная операция на Украине
Герасимов прокомментировал работу Генштаба по достижению целей спецоперации
Он напомнил, что для устранения этих угроз власти поставили задачу скорректировать план строительства и развития ВС России. Причем, добавил Герасимов, президент Владимир Путин одобрил параметры этого решения на расширенном заседании Коллегии Минобороны.
В частности, речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов, формирование трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии.
"Основная цель этой работы — обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для ее поступательного социально-экономического развития", — заключил глава Генштаба.
Военнослужащий Вооруженных сил России наблюдает за результатом боевой работы самоходной артиллерийской установки (САУ) Акация - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 22:07Специальная военная операция на Украине
Герасимов: ВС России противостоит практически весь коллективный Запад
 
БезопасностьРоссияВалерий ГерасимовФинляндияШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала