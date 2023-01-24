https://ria.ru/20230124/gerasimov-1846956309.html
Герасимов рассказал о значимости плана развития ВС для защиты суверенитета
Герасимов рассказал о значимости плана развития ВС для защиты суверенитета - РИА Новости, 24.01.2023
Герасимов рассказал о значимости плана развития ВС для защиты суверенитета
План строительства и развития Вооруженных сил России призван гарантировать защиту государственного суверенитета, которому угрожают амбиции НАТО расшириться с... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T01:15
2023-01-24T01:15
2023-01-24T08:16
безопасность
россия
валерий герасимов
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. План строительства и развития Вооруженных сил России призван гарантировать защиту государственного суверенитета, которому угрожают амбиции НАТО расшириться с помощью Финляндии и Швеции, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" начальник Генштаба Валерий Герасимов. Как уточнил Герасимов, угрозу представляет и использование Украины в гибридной войне против России. Он напомнил, что для устранения этих угроз власти поставили задачу скорректировать план строительства и развития ВС России. Причем, добавил Герасимов, президент Владимир Путин одобрил параметры этого решения на расширенном заседании Коллегии Минобороны. В частности, речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов, формирование трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии. "Основная цель этой работы — обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для ее поступательного социально-экономического развития", — заключил глава Генштаба.
https://ria.ru/20230123/genshtab-1846941538.html
https://ria.ru/20230123/protivostoyanie-1846939539.html
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безопасность, россия, валерий герасимов, финляндия, швеция
Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Финляндия, Швеция
01:15 24.01.2023 (обновлено: 08:16 24.01.2023)
Герасимов рассказал о значимости плана развития ВС для защиты суверенитета
Глава Генштаба Герасимов назвал расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции угрозой России