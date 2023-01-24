https://ria.ru/20230124/gaz-1847190954.html

Цены на газ в Европе снизились до 660 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе снизились до 660 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 24.01.2023

Цены на газ в Европе снизились до 660 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов во вторник потеряли более 11%, опустившись до 660 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T20:17

2023-01-24T20:17

2023-01-24T20:24

европа

экономика

нидерланды

цены на нефть

сша

евросоюз

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов во вторник потеряли более 11%, опустившись до 660 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 672 доллара (–9,7%). Ценовой максимум составил 690,7 доллара (–7,1%), минимум — 650,2 доллара (–12,6%). Последние фьючерсы торговались по 659,9 доллара (–11,3%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 743,8 доллара за тысячу кубометров.Накануне агентство Рейтер сообщило, что американский завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG заявил о завершении ремонтных работ и запросил разрешения регулирующих органов возобновить некоторые операции. Завод обеспечивает около 20% экспорта СПГ из США. По итогам прошлого года страна стала крупнейшим экспортёром СПГ, направив большую часть в Европу, что позволило региону заместить выпавшие объёмы российского газа - около 80 миллиардов кубометров.Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20230119/evrosoyuz-1846024495.html

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европа, экономика, нидерланды, цены на нефть, сша, евросоюз