https://ria.ru/20230124/gaz-1847130524.html
Страны Евросоюза попросили ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа
Страны Евросоюза попросили ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа - РИА Новости, 24.01.2023
Страны Евросоюза попросили ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа
Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:29
2023-01-24T16:29
2023-01-24T16:51
венгрия
европа
еврокомиссия
румыния
петер сийярто
экономика
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БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Мы вместе с болгарами, румынами и словаками обратились к Еврокомиссии, чтобы она в приоритетном порядке занялась этим вопросом и оказала финансовую поддержку для развития в регионе инфраструктуры, необходимой для включения увеличенного количества азербайджанского газа по маршруту через Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию в энергобезопасность южной и центральной Европы", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Выступление транслировалось в Facebook*.По его словам, речь идет о развитии инфраструктуры, строительстве новых интерконнекторов и увеличении мощности уже существующих."В этой ситуации станет ясно, готов ли Евросоюз от звучавших до сих пор разговоров о важности диверсификации для безопасности снабжения Центральной Европы сделать шаг к реальной диверсификации", - сказал Сийярто.В сентябре Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявлял, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, назвал это самой реальной возможностью диверсификации европейского энергоснабжения.В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.*Деятельность Meta ( соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230124/gaz-1847002342.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, европа, еврокомиссия, румыния, петер сийярто, экономика
Венгрия, Европа, Еврокомиссия, Румыния, Петер Сийярто, Экономика
16:29 24.01.2023 (обновлено: 16:51 24.01.2023)
Страны Евросоюза попросили ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа
Сийярто: четыре страны просят ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу
БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Мы вместе с болгарами, румынами и словаками обратились к Еврокомиссии, чтобы она в приоритетном порядке занялась этим вопросом и оказала финансовую поддержку для развития в регионе инфраструктуры, необходимой для включения увеличенного количества азербайджанского газа по маршруту через Турцию
, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию в энергобезопасность южной и центральной Европы", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром экономики Азербайджана
Микаилом Джаббаровым. Выступление транслировалось в Facebook
*.
По его словам, речь идет о развитии инфраструктуры, строительстве новых интерконнекторов и увеличении мощности уже существующих.
"В этой ситуации станет ясно, готов ли Евросоюз от звучавших до сих пор разговоров о важности диверсификации для безопасности снабжения Центральной Европы сделать шаг к реальной диверсификации", - сказал Сийярто.
В сентябре Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявлял, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, назвал это самой реальной возможностью диверсификации европейского энергоснабжения.
В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
*Деятельность Meta ( соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская