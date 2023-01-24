https://ria.ru/20230124/gaz-1847130524.html

Страны Евросоюза попросили ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа

Страны Евросоюза попросили ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа - РИА Новости, 24.01.2023

Страны Евросоюза попросили ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа

Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:29

2023-01-24T16:29

2023-01-24T16:51

венгрия

европа

еврокомиссия

румыния

петер сийярто

экономика

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БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Мы вместе с болгарами, румынами и словаками обратились к Еврокомиссии, чтобы она в приоритетном порядке занялась этим вопросом и оказала финансовую поддержку для развития в регионе инфраструктуры, необходимой для включения увеличенного количества азербайджанского газа по маршруту через Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию в энергобезопасность южной и центральной Европы", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Выступление транслировалось в Facebook*.По его словам, речь идет о развитии инфраструктуры, строительстве новых интерконнекторов и увеличении мощности уже существующих."В этой ситуации станет ясно, готов ли Евросоюз от звучавших до сих пор разговоров о важности диверсификации для безопасности снабжения Центральной Европы сделать шаг к реальной диверсификации", - сказал Сийярто.В сентябре Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявлял, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, назвал это самой реальной возможностью диверсификации европейского энергоснабжения.В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.*Деятельность Meta ( соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230124/gaz-1847002342.html

https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846873114.html

венгрия

европа

румыния

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

венгрия, европа, еврокомиссия, румыния, петер сийярто, экономика