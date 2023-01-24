Рейтинг@Mail.ru
Страны Евросоюза попросили ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/gaz-1847130524.html
Страны Евросоюза попросили ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа
Страны Евросоюза попросили ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа - РИА Новости, 24.01.2023
Страны Евросоюза попросили ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа
Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:29
2023-01-24T16:51
венгрия
европа
еврокомиссия
румыния
петер сийярто
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820731011_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_329e259955c24535766bd239ae9ea653.jpg
БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Мы вместе с болгарами, румынами и словаками обратились к Еврокомиссии, чтобы она в приоритетном порядке занялась этим вопросом и оказала финансовую поддержку для развития в регионе инфраструктуры, необходимой для включения увеличенного количества азербайджанского газа по маршруту через Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию в энергобезопасность южной и центральной Европы", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Выступление транслировалось в Facebook*.По его словам, речь идет о развитии инфраструктуры, строительстве новых интерконнекторов и увеличении мощности уже существующих."В этой ситуации станет ясно, готов ли Евросоюз от звучавших до сих пор разговоров о важности диверсификации для безопасности снабжения Центральной Европы сделать шаг к реальной диверсификации", - сказал Сийярто.В сентябре Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявлял, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, назвал это самой реальной возможностью диверсификации европейского энергоснабжения.В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.*Деятельность Meta ( соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230124/gaz-1847002342.html
https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846873114.html
венгрия
европа
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820731011_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_870f583a857bb88e65c72b7caf2866d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, европа, еврокомиссия, румыния, петер сийярто, экономика
Венгрия, Европа, Еврокомиссия, Румыния, Петер Сийярто, Экономика
16:29 24.01.2023 (обновлено: 16:51 24.01.2023)
 
Страны Евросоюза попросили ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа

Сийярто: четыре страны просят ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe
Газопровод Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Мы вместе с болгарами, румынами и словаками обратились к Еврокомиссии, чтобы она в приоритетном порядке занялась этим вопросом и оказала финансовую поддержку для развития в регионе инфраструктуры, необходимой для включения увеличенного количества азербайджанского газа по маршруту через Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию в энергобезопасность южной и центральной Европы", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Выступление транслировалось в Facebook*.
Трубопровод для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 10:45
Цены на газ в Европе упали ниже 700 долларов за тысячу кубометров
По его словам, речь идет о развитии инфраструктуры, строительстве новых интерконнекторов и увеличении мощности уже существующих.
"В этой ситуации станет ясно, готов ли Евросоюз от звучавших до сих пор разговоров о важности диверсификации для безопасности снабжения Центральной Европы сделать шаг к реальной диверсификации", - сказал Сийярто.
В сентябре Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявлял, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, назвал это самой реальной возможностью диверсификации европейского энергоснабжения.
В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
*Деятельность Meta ( соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 17:17
В МИД Венгрии пояснили, когда ждать новых предложений по санкциям от ЕК
 
ВенгрияЕвропаЕврокомиссияРумынияПетер СийяртоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала