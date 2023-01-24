https://ria.ru/20230124/gaz-1847103360.html

"Три фактора". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям

"Три фактора". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям - РИА Новости, 24.01.2023

"Три фактора". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям

Энергетический кризис еще не пройден, следующая зима может оказаться намного тяжелее нынешней, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:32

2023-01-24T15:32

2023-01-24T16:08

европа

китай

евросоюз

цены на нефть

в мире

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Энергетический кризис еще не пройден, следующая зима может оказаться намного тяжелее нынешней, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью изданию Der Spiegel. "Отсутствие российского газа, возвращение Китая в качестве импортера, незначительное увеличение поставок топлива: эти три фактора сделают следующую зиму проблемой", — указал он.Бироль подчеркнул, что Европа должна продолжать сокращать потребление газа.На фоне напряженной ситуации глава МЭА также раскритиковал постепенный отказ Германии от атомной энергетики. При этом эксперт отметил, что ситуация с ветроэнергетикой и солнечными электростанциями в странах ЕС улучшилась.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом ЕС, и даже частичный отказ от них негативно сказывается на экономике и жителях иностранных государств.

https://ria.ru/20230122/gaz-1846587856.html

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европа, китай, евросоюз, цены на нефть, в мире