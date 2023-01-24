15:32 24.01.2023 (обновлено: 16:08 24.01.2023)
"Три фактора". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям
Глава МЭА Бироль: отсутствие газа из России и спрос Китая осложнят следующую зиму в Европе
Световая проекция флага Европейского союза. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Энергетический кризис еще не пройден, следующая зима может оказаться намного тяжелее нынешней, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью изданию Der Spiegel.
"Отсутствие российского газа, возвращение Китая в качестве импортера, незначительное увеличение поставок топлива: эти три фактора сделают следующую зиму проблемой", — указал он.
"Отсутствие российского газа, возвращение Китая в качестве импортера, незначительное увеличение поставок топлива: эти три фактора сделают следующую зиму проблемой", — указал он.
Бироль подчеркнул, что Европа должна продолжать сокращать потребление газа.
На фоне напряженной ситуации глава МЭА также раскритиковал постепенный отказ Германии от атомной энергетики. При этом эксперт отметил, что ситуация с ветроэнергетикой и солнечными электростанциями в странах ЕС улучшилась.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом ЕС, и даже частичный отказ от них негативно сказывается на экономике и жителях иностранных государств.
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