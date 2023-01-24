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"Три фактора". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям - РИА Новости, 24.01.2023
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"Три фактора". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям
"Три фактора". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям - РИА Новости, 24.01.2023
"Три фактора". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям
Энергетический кризис еще не пройден, следующая зима может оказаться намного тяжелее нынешней, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:32
2023-01-24T16:08
европа
китай
евросоюз
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Энергетический кризис еще не пройден, следующая зима может оказаться намного тяжелее нынешней, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью изданию Der Spiegel. "Отсутствие российского газа, возвращение Китая в качестве импортера, незначительное увеличение поставок топлива: эти три фактора сделают следующую зиму проблемой", — указал он.Бироль подчеркнул, что Европа должна продолжать сокращать потребление газа.На фоне напряженной ситуации глава МЭА также раскритиковал постепенный отказ Германии от атомной энергетики. При этом эксперт отметил, что ситуация с ветроэнергетикой и солнечными электростанциями в странах ЕС улучшилась.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом ЕС, и даже частичный отказ от них негативно сказывается на экономике и жителях иностранных государств.
https://ria.ru/20230122/gaz-1846587856.html
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европа, китай, евросоюз, цены на нефть, в мире
Европа, Китай, Евросоюз, Цены на нефть, В мире
15:32 24.01.2023 (обновлено: 16:08 24.01.2023)
 
"Три фактора". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям

Глава МЭА Бироль: отсутствие газа из России и спрос Китая осложнят следующую зиму в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСветовая проекция флага Европейского союза
Световая проекция флага Европейского союза - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Световая проекция флага Европейского союза. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Энергетический кризис еще не пройден, следующая зима может оказаться намного тяжелее нынешней, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью изданию Der Spiegel.

"Отсутствие российского газа, возвращение Китая в качестве импортера, незначительное увеличение поставок топлива: эти три фактора сделают следующую зиму проблемой", — указал он.
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Бироль подчеркнул, что Европа должна продолжать сокращать потребление газа.
На фоне напряженной ситуации глава МЭА также раскритиковал постепенный отказ Германии от атомной энергетики. При этом эксперт отметил, что ситуация с ветроэнергетикой и солнечными электростанциями в странах ЕС улучшилась.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом ЕС, и даже частичный отказ от них негативно сказывается на экономике и жителях иностранных государств.
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