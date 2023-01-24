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Цены на газ в Европе упали ниже 700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 24.01.2023
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Цены на газ в Европе упали ниже 700 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе упали ниже 700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 24.01.2023
Цены на газ в Европе упали ниже 700 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник падают почти на 10%, находясь у 670 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:45
2023-01-24T10:45
экономика
европа
евросоюз
природный газ
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник падают почти на 10%, находясь у 670 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 672 доллара (–9,7%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 743,8 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС. Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Накануне СМИ сообщили, что американский завод сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG заявил о завершении ремонтных работ и запросил разрешения регулирующих органов возобновить некоторые операции. Завод обеспечивает около 20% экспорта СПГ из США. По итогам прошлого года страна стала крупнейшим экспортёром СПГ, направив большую часть в Европу, что позволило заместить выпавшие объёмы российского газа — около 80 миллиардов кубометров.
https://ria.ru/20230117/gaz-1845450937.html
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экономика, европа, евросоюз, природный газ
Экономика, Европа, Евросоюз, Природный газ
10:45 24.01.2023
 
Цены на газ в Европе упали ниже 700 долларов за тысячу кубометров

ICE: цены на газ в Европе упали на 9,7 процента, до 672 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод для транспортировки газа в ЕС
Трубопровод для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод для транспортировки газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник падают почти на 10%, находясь у 670 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 672 доллара (–9,7%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 743,8 доллара за тысячу кубометров.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 13:27
Эксперты назвали причины снижения цен на газ в Европе
Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.
Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
Накануне СМИ сообщили, что американский завод сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG заявил о завершении ремонтных работ и запросил разрешения регулирующих органов возобновить некоторые операции. Завод обеспечивает около 20% экспорта СПГ из США. По итогам прошлого года страна стала крупнейшим экспортёром СПГ, направив большую часть в Европу, что позволило заместить выпавшие объёмы российского газа — около 80 миллиардов кубометров.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 16:49
Боррель заявил, что ЕС откажется от нефти и газа из России до конца года
 
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