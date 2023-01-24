https://ria.ru/20230124/gaz-1846957370.html

Правительство Германии назвало сроки отказа от российского газа

Правительство Германии назвало сроки отказа от российского газа - РИА Новости, 24.01.2023

Правительство Германии назвало сроки отказа от российского газа

Германия лишь к 2026 году сможет достичь регазификации с помощью сжиженного газа, сравнимой по объему с прекратившимися поставками газа из РФ, говорится в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T01:52

2023-01-24T01:52

2023-01-24T01:52

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Германия лишь к 2026 году сможет достичь регазификации с помощью сжиженного газа, сравнимой по объему с прекратившимися поставками газа из РФ, говорится в ответе министерства экономики страны на запрос фракции партии "Левые" в бундестаге. В ответе министерства, имеющегося в распоряжении РИА Новости, ведомство приводит таблицу, где по годам указан уровень регазификации по мере реализации проектов по постройке терминалов сжиженного газа. Так, в 2023-м поступающий объем сжиженного газа оценивается в 13,5 миллиарда кубометров газа в год. В 2024 и 2025 году министерство рассчитывает на поступления 37 и 49,5 миллиарда кубометров. И лишь в 2026 году ведомство указывает число, сравнимое с объемами прекратившихся поставок газа из РФ - 56 миллиардов кубометров. Ранее немецкие СМИ со ссылкой на министерство экономики страны сообщили, что ФРГ с запуском третьего СПГ-комплекса в германском Брунсбюттеле покроет четверть прекратившихся поставок из РФ. Суммарно с ранее запущенными терминалами в портах Вильгельмсхафена и Лубмина мощность регазификации тем самым выйдет к концу года к показателю около 14 миллиардов кубометров газа в год, из которых 7,5 миллиарда придутся на Брунсбюттель. Власти Германии ранее заявляли, что Берлин планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал канцлер Олаф Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230122/preimuschestvo-1846665067.html

https://ria.ru/20230123/gaz-1846886507.html

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в мире, цены на нефть, олаф шольц, владимир путин, россия, германия, берлин (город)