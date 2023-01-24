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Москвичам пообещали рост сугробов и мягкую температуру в феврале - РИА Новости, 24.01.2023
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Москвичам пообещали рост сугробов и мягкую температуру в феврале
Москвичам пообещали рост сугробов и мягкую температуру в феврале - РИА Новости, 24.01.2023
Москвичам пообещали рост сугробов и мягкую температуру в феврале
Мягкий температурный фон на 3 градуса выше нормы и рост сугробов до 36-38 сантиметров прогнозируются в Москве в феврале, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:27
2023-01-24T12:40
москва
общество
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мягкий температурный фон на 3 градуса выше нормы и рост сугробов до 36-38 сантиметров прогнозируются в Москве в феврале, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По предварительному прогнозу, в феврале в Москве ожидается в целом мягкий температурный фон, на 3 градуса теплее нормы, которая для этого месяца составляет ночью около минус 11, днем – около минус 4", - рассказал Тишковец.Он добавил, что февраль в столице будет более снежным, чем январь – как минимум выпадет положенная по климату норма – 36 миллиметров, как максимум – на 10-20% больше нормы."Сейчас высота снежного покрова в Москве составляет 23 сантиметра, по области – от 7 до 31 сантиметра. Это ниже нормы. Однако февральские снегопады нивелируют недостачу снежного покрова и подтянут сугробы до положенной нормы – 36-38 сантиметров. Февраль не зря называют в народе "снежень", - подчеркнул Тишковец.
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москва, общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
12:27 24.01.2023 (обновлено: 12:40 24.01.2023)
 
Москвичам пообещали рост сугробов и мягкую температуру в феврале

Москвичам пообещали мягкий температурный фон и рост сугробов до 39 сантиметров в феврале

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВоробей сидит на покрытом льдом ограждении
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Воробей сидит на покрытом льдом ограждении. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мягкий температурный фон на 3 градуса выше нормы и рост сугробов до 36-38 сантиметров прогнозируются в Москве в феврале, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По предварительному прогнозу, в феврале в Москве ожидается в целом мягкий температурный фон, на 3 градуса теплее нормы, которая для этого месяца составляет ночью около минус 11, днем – около минус 4", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что февраль в столице будет более снежным, чем январь – как минимум выпадет положенная по климату норма – 36 миллиметров, как максимум – на 10-20% больше нормы.
"Сейчас высота снежного покрова в Москве составляет 23 сантиметра, по области – от 7 до 31 сантиметра. Это ниже нормы. Однако февральские снегопады нивелируют недостачу снежного покрова и подтянут сугробы до положенной нормы – 36-38 сантиметров. Февраль не зря называют в народе "снежень", - подчеркнул Тишковец.
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