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На фестивале "Сандэнс" зрителям стало плохо из-за хоррора о мертвом ребенке - РИА Новости, 24.01.2023
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Культура
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На фестивале "Сандэнс" зрителям стало плохо из-за хоррора о мертвом ребенке
На фестивале "Сандэнс" зрителям стало плохо из-за хоррора о мертвом ребенке - РИА Новости, 24.01.2023
На фестивале "Сандэнс" зрителям стало плохо из-за хоррора о мертвом ребенке
На фестивале "Сандэнс" зрителям вызвали медиков из-за кадров хоррора "Birth/Rebirth" ("Рождение/Возрождение"), пишет World of Reel. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:19
2023-01-24T12:19
культура
новости культуры
кино и сериалы
кинофестиваль "сандэнс"
фестиваль независимого кино "сандэнс"
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На фестивале "Сандэнс" зрителям вызвали медиков из-за кадров хоррора "Birth/Rebirth" ("Рождение/Возрождение"), пишет World of Reel.Посетителей эвакуировали, к зданию кинотеатра подъехала скорая и полиция. Гостей смотра попросили обратиться к врачам, если они чувствуют себя плохо.Были опасения, что дело вовсе не в сценах фильма ужасов, а из-за утечки газа. Но сотрудники правоохранительных органов эту версию отвергли. В картине Лауры Мосс "Рождение/Возрождение" рассказывается о матери-одиночке и бездетном работнике морга. Они решают оживить умершую девочку.
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новости культуры, кино и сериалы, кинофестиваль "сандэнс", фестиваль независимого кино "сандэнс"
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Кинофестиваль "Сандэнс", Фестиваль независимого кино "Сандэнс"
12:19 24.01.2023
 
На фестивале "Сандэнс" зрителям стало плохо из-за хоррора о мертвом ребенке

На американском фестивале "Сандэнс" зрителям вызвали врача из-за хоррора "Birth/Rebirth"

© Sundance InstituteКадр из фильма Birth/Rebirth
Кадр из фильма Birth/Rebirth
© Sundance Institute
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На фестивале "Сандэнс" зрителям вызвали медиков из-за кадров хоррора "Birth/Rebirth" ("Рождение/Возрождение"), пишет World of Reel.
Посетителей эвакуировали, к зданию кинотеатра подъехала скорая и полиция. Гостей смотра попросили обратиться к врачам, если они чувствуют себя плохо.
Были опасения, что дело вовсе не в сценах фильма ужасов, а из-за утечки газа. Но сотрудники правоохранительных органов эту версию отвергли.
В картине Лауры Мосс "Рождение/Возрождение" рассказывается о матери-одиночке и бездетном работнике морга. Они решают оживить умершую девочку.
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