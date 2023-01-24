https://ria.ru/20230124/festival-1847020401.html
На фестивале "Сандэнс" зрителям стало плохо из-за хоррора о мертвом ребенке
На фестивале "Сандэнс" зрителям стало плохо из-за хоррора о мертвом ребенке - РИА Новости, 24.01.2023
На фестивале "Сандэнс" зрителям стало плохо из-за хоррора о мертвом ребенке
На фестивале "Сандэнс" зрителям вызвали медиков из-за кадров хоррора "Birth/Rebirth" ("Рождение/Возрождение"), пишет World of Reel. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:19
2023-01-24T12:19
2023-01-24T12:19
культура
новости культуры
кино и сериалы
кинофестиваль "сандэнс"
фестиваль независимого кино "сандэнс"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847021072_0:1:1297:730_1920x0_80_0_0_ebdcfedd7ebe6aa35a70d5c685f364dd.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На фестивале "Сандэнс" зрителям вызвали медиков из-за кадров хоррора "Birth/Rebirth" ("Рождение/Возрождение"), пишет World of Reel.Посетителей эвакуировали, к зданию кинотеатра подъехала скорая и полиция. Гостей смотра попросили обратиться к врачам, если они чувствуют себя плохо.Были опасения, что дело вовсе не в сценах фильма ужасов, а из-за утечки газа. Но сотрудники правоохранительных органов эту версию отвергли. В картине Лауры Мосс "Рождение/Возрождение" рассказывается о матери-одиночке и бездетном работнике морга. Они решают оживить умершую девочку.
https://ria.ru/20221220/avatar-1840053496.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847021072_157:0:1130:730_1920x0_80_0_0_8b322a964abf4488d660edb51d4f8b2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, кинофестиваль "сандэнс", фестиваль независимого кино "сандэнс"
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Кинофестиваль "Сандэнс", Фестиваль независимого кино "Сандэнс"
На фестивале "Сандэнс" зрителям стало плохо из-за хоррора о мертвом ребенке
На американском фестивале "Сандэнс" зрителям вызвали врача из-за хоррора "Birth/Rebirth"