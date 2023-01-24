https://ria.ru/20230124/festival-1847020401.html

На фестивале "Сандэнс" зрителям стало плохо из-за хоррора о мертвом ребенке

На фестивале "Сандэнс" зрителям стало плохо из-за хоррора о мертвом ребенке - РИА Новости, 24.01.2023

На фестивале "Сандэнс" зрителям стало плохо из-за хоррора о мертвом ребенке

На фестивале "Сандэнс" зрителям вызвали медиков из-за кадров хоррора "Birth/Rebirth" ("Рождение/Возрождение"), пишет World of Reel. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:19

2023-01-24T12:19

2023-01-24T12:19

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фестиваль независимого кино "сандэнс"

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На фестивале "Сандэнс" зрителям вызвали медиков из-за кадров хоррора "Birth/Rebirth" ("Рождение/Возрождение"), пишет World of Reel.Посетителей эвакуировали, к зданию кинотеатра подъехала скорая и полиция. Гостей смотра попросили обратиться к врачам, если они чувствуют себя плохо.Были опасения, что дело вовсе не в сценах фильма ужасов, а из-за утечки газа. Но сотрудники правоохранительных органов эту версию отвергли. В картине Лауры Мосс "Рождение/Возрождение" рассказывается о матери-одиночке и бездетном работнике морга. Они решают оживить умершую девочку.

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, кинофестиваль "сандэнс", фестиваль независимого кино "сандэнс"