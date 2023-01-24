https://ria.ru/20230124/evrosoyuz-1846962262.html

ЕС намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной, пишут СМИ

ЕС намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023

ЕС намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной, пишут СМИ

Евросоюз намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной в рамках поддержки экономики страны, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T04:35

2023-01-24T04:35

2023-01-24T04:35

в мире

украина

евросоюз

еврокомиссия

валдис домбровскис

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Евросоюз намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной в рамках поддержки экономики страны, передает агентство Bloomberg со ссылкой на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. Как заявил Домбровскис, ЕС намерен "продлить эти меры, так как там предоставляют ощутимую экономическую поддержку Украине". Временный режим либерализации торговли Европейского союза с Украиной был принят в прошлом году и действует до июня 2023 года. Это постановление вводит нулевые таможенные ставки на определенные товары c Украины, приостанавливает использование системы входных цен, приостанавливает действие всех тарифных квот и предусматривает, что даже после истечения срока его действия антидемпинговые пошлины не взимаются с импорта, поступающего c Украины.

https://ria.ru/20230120/aktivy-1846333630.html

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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, валдис домбровскис