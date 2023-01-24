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ЕС намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
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ЕС намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной, пишут СМИ
ЕС намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
ЕС намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной, пишут СМИ
Евросоюз намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной в рамках поддержки экономики страны, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T04:35
2023-01-24T04:35
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
валдис домбровскис
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Евросоюз намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной в рамках поддержки экономики страны, передает агентство Bloomberg со ссылкой на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. Как заявил Домбровскис, ЕС намерен "продлить эти меры, так как там предоставляют ощутимую экономическую поддержку Украине". Временный режим либерализации торговли Европейского союза с Украиной был принят в прошлом году и действует до июня 2023 года. Это постановление вводит нулевые таможенные ставки на определенные товары c Украины, приостанавливает использование системы входных цен, приостанавливает действие всех тарифных квот и предусматривает, что даже после истечения срока его действия антидемпинговые пошлины не взимаются с импорта, поступающего c Украины.
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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, валдис домбровскис
В мире, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Валдис Домбровскис
04:35 24.01.2023
 
ЕС намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной, пишут СМИ

Bloomberg: Евросоюз намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Евросоюз намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной в рамках поддержки экономики страны, передает агентство Bloomberg со ссылкой на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.
Как заявил Домбровскис, ЕС намерен "продлить эти меры, так как там предоставляют ощутимую экономическую поддержку Украине".
Временный режим либерализации торговли Европейского союза с Украиной был принят в прошлом году и действует до июня 2023 года. Это постановление вводит нулевые таможенные ставки на определенные товары c Украины, приостанавливает использование системы входных цен, приостанавливает действие всех тарифных квот и предусматривает, что даже после истечения срока его действия антидемпинговые пошлины не взимаются с импорта, поступающего c Украины.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 17:24
Источник: Евросоюз пока не решил, как может конфисковать активы России
 
В миреУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияВалдис Домбровскис
 
 
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