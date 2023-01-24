https://ria.ru/20230124/estoniya-1847043201.html

Эстония не может ограничивать судоходство в прилежащей зоне, заявил посол

Эстония не может ограничивать судоходство в прилежащей зоне, заявил посол - РИА Новости, 24.01.2023

Эстония не может ограничивать судоходство в прилежащей зоне, заявил посол

Эстония может создать прилежащую зону, но ограничивать там судоходство Таллин не может, только осуществлять дополнительный контроль, заявил посол РФ в Эстонии... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:48

2023-01-24T12:48

2023-01-24T12:56

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Эстония может создать прилежащую зону, но ограничивать там судоходство Таллин не может, только осуществлять дополнительный контроль, заявил посол РФ в Эстонии Владимир Липаев."Эстония имеет право устанавливать прилежащую зону, добавлять ее к территориальным водам, но дело в том, что на прилежащую зону суверенитет государства не распространяется и свободу судоходства в прилежащей зоне ограничивать не представляется возможным", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Ситуация немного раздувается в эстонских СМИ для того, чтобы придать значимость самим себе", - добавил дипломат.Поэтому единственное, что можно делать в прилежащей зоне, - это осуществлять дополнительный контроль, в случае если судно, которое там находится, подозревается в нарушении законодательства государства, которому принадлежит эта прилежащая зона, пояснил посол.

https://ria.ru/20230124/estoniya-1847014002.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эстония, россия, в мире