https://ria.ru/20230124/estoniya-1847043201.html
Эстония не может ограничивать судоходство в прилежащей зоне, заявил посол
Эстония не может ограничивать судоходство в прилежащей зоне, заявил посол - РИА Новости, 24.01.2023
Эстония не может ограничивать судоходство в прилежащей зоне, заявил посол
Эстония может создать прилежащую зону, но ограничивать там судоходство Таллин не может, только осуществлять дополнительный контроль, заявил посол РФ в Эстонии... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:48
2023-01-24T12:48
2023-01-24T12:56
эстония
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Эстония может создать прилежащую зону, но ограничивать там судоходство Таллин не может, только осуществлять дополнительный контроль, заявил посол РФ в Эстонии Владимир Липаев."Эстония имеет право устанавливать прилежащую зону, добавлять ее к территориальным водам, но дело в том, что на прилежащую зону суверенитет государства не распространяется и свободу судоходства в прилежащей зоне ограничивать не представляется возможным", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Ситуация немного раздувается в эстонских СМИ для того, чтобы придать значимость самим себе", - добавил дипломат.Поэтому единственное, что можно делать в прилежащей зоне, - это осуществлять дополнительный контроль, в случае если судно, которое там находится, подозревается в нарушении законодательства государства, которому принадлежит эта прилежащая зона, пояснил посол.
https://ria.ru/20230124/estoniya-1847014002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, россия, в мире
12:48 24.01.2023 (обновлено: 12:56 24.01.2023)
Эстония не может ограничивать судоходство в прилежащей зоне, заявил посол
Посол России заявил, что Эстония искусственно раздувает тему с контролем прилежащей зоне
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Эстония может создать прилежащую зону, но ограничивать там судоходство Таллин не может, только осуществлять дополнительный контроль, заявил
посол РФ в Эстонии Владимир Липаев.
"Эстония имеет право устанавливать прилежащую зону, добавлять ее к территориальным водам, но дело в том, что на прилежащую зону суверенитет государства не распространяется и свободу судоходства в прилежащей зоне ограничивать не представляется возможным", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Ситуация немного раздувается в эстонских СМИ для того, чтобы придать значимость самим себе", - добавил дипломат.
Поэтому единственное, что можно делать в прилежащей зоне, - это осуществлять дополнительный контроль, в случае если судно, которое там находится, подозревается в нарушении законодательства государства, которому принадлежит эта прилежащая зона, пояснил посол.