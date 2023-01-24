https://ria.ru/20230124/estoniya-1847000348.html
Таллин эстонизирует русскоязычных иезуитскими методами, заявил посол России
Таллин эстонизирует русскоязычных иезуитскими методами, заявил посол России - РИА Новости, 24.01.2023
Таллин эстонизирует русскоязычных иезуитскими методами, заявил посол России
Таллин взял курс на эстонизацию русскоязычного населения иезуитскими методами с целью через два поколения полностью ассимилировать его, заявил посол РФ в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:37
2023-01-24T10:37
2023-01-24T10:37
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Таллин взял курс на эстонизацию русскоязычного населения иезуитскими методами с целью через два поколения полностью ассимилировать его, заявил посол РФ в Эстонии Владимир Липаев. "Сейчас взят курс на ассимиляцию русскоязычного населения, на его эстонизацию, русский язык вытеснен из сферы высшего образования, вытесняется из сферы школьного образования, причем делается это достаточно иезуитскими методами, то есть фактически школы переводятся на эстонский язык, но при этом преподавателей на эстонском языке по ключевым предметам нет", - сказал Липаев в эфире "Соловьев Live". По его словам, в результате русскоязычное население, дети, окажутся не в состоянии получить нормальное образование, то по таким предметам, как физика, химия, математика – "и они обречены на рынке труда на маргинальные какие-то ниши". "То есть фактически создается прислуга для, не хочется употреблять такие выражения, но, в общем, скажем, для титульной нации", - пояснил посол РФ. "В дальнейшем это приведет к тому, что следующие поколения просто-напросто забудут русский язык, забудут, что они русские, утратят всякую связь с русской культурой. Русскоязычное население, таким образом, прекратит свое существование, русскоязычный фактор не будет здесь существовать через два-три поколения", - сделал вывод Липаев. Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии Маргуса Лайдре.
https://ria.ru/20230124/estoniya-1846993160.html
https://ria.ru/20230123/kompensatsiya-1846793590.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эстония, таллин, урмас рейнсалу
В мире, Россия, Эстония, Таллин, Урмас Рейнсалу
Таллин эстонизирует русскоязычных иезуитскими методами, заявил посол России
Посол в Таллине: Эстония намерена полностью ассимилировать русскоязычное население
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Таллин взял курс на эстонизацию русскоязычного населения иезуитскими методами с целью через два поколения полностью ассимилировать его, заявил
посол РФ в Эстонии Владимир Липаев.
"Сейчас взят курс на ассимиляцию русскоязычного населения, на его эстонизацию, русский язык вытеснен из сферы высшего образования, вытесняется из сферы школьного образования, причем делается это достаточно иезуитскими методами, то есть фактически школы переводятся на эстонский язык, но при этом преподавателей на эстонском языке по ключевым предметам нет", - сказал Липаев в эфире "Соловьев Live".
По его словам, в результате русскоязычное население, дети, окажутся не в состоянии получить нормальное образование, то по таким предметам, как физика, химия, математика – "и они обречены на рынке труда на маргинальные какие-то ниши".
"То есть фактически создается прислуга для, не хочется употреблять такие выражения, но, в общем, скажем, для титульной нации", - пояснил посол РФ.
"В дальнейшем это приведет к тому, что следующие поколения просто-напросто забудут русский язык, забудут, что они русские, утратят всякую связь с русской культурой. Русскоязычное население, таким образом, прекратит свое существование, русскоязычный фактор не будет здесь существовать через два-три поколения", - сделал вывод Липаев.
Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля.
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу
сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии Маргуса Лайдре.