https://ria.ru/20230124/estoniya-1846990113.html

Посол России назвал уровень русофобии в Эстонии пещерным

Посол России назвал уровень русофобии в Эстонии пещерным - РИА Новости, 24.01.2023

Посол России назвал уровень русофобии в Эстонии пещерным

В Эстонии сложился пещерный уровень русофобии, все контакты с российским посольством отслеживаются тайной полицией, в этих условиях отношения на уровне послов... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T09:54

2023-01-24T09:54

2023-01-24T10:09

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Эстонии сложился пещерный уровень русофобии, все контакты с российским посольством отслеживаются тайной полицией, в этих условиях отношения на уровне послов поддерживать нет смысла, заявил посол РФ в Эстонии Владимир Липаев."Эстонская дипломатия показала себя абсолютно недоговороспособной, абсолютно не восприимчивой к каким-либо логическим аргументам. Она полностью проникнута какой-то пещерной русофобией. И практически здесь не с кем сегодня разговаривать, не с кем общаться - все контакты, которые у нас должны быть, заблокированы", - заявил Липаев в эфире "Соловьев Live".В частности, общаться с российским посольством эстонским представителям "фактически запрещено", отметил он."Если кто-то по недомыслию идет на контакт с нашим посольством, то тут же попадает в сферу внимания эстонской тайной полицией", - добавил посол.В результате в Эстонии создалась "прифронтовая обстановка, абсолютно ненормальная для дипломатических отношений"."Создали ее эстонские партнеры, и в этих условиях поддерживать какой-то нормальный контакт просто не представляется возможным. Поэтому у России просто не было выхода другого. Смысла нет поддерживать с такой страной, как Эстония, на данном этапе отношения на столь высоком уровне, как на уровне посла", - заявил Липаев.Накануне Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией.

https://ria.ru/20230123/posol-1846802344.html

https://ria.ru/20230119/grazhdanstvo-1846015779.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эстония, россия, в мире