Рейтинг@Mail.ru
Посол России назвал уровень русофобии в Эстонии пещерным - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/estoniya-1846990113.html
Посол России назвал уровень русофобии в Эстонии пещерным
Посол России назвал уровень русофобии в Эстонии пещерным - РИА Новости, 24.01.2023
Посол России назвал уровень русофобии в Эстонии пещерным
В Эстонии сложился пещерный уровень русофобии, все контакты с российским посольством отслеживаются тайной полицией, в этих условиях отношения на уровне послов... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:54
2023-01-24T10:09
эстония
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Эстонии сложился пещерный уровень русофобии, все контакты с российским посольством отслеживаются тайной полицией, в этих условиях отношения на уровне послов поддерживать нет смысла, заявил посол РФ в Эстонии Владимир Липаев."Эстонская дипломатия показала себя абсолютно недоговороспособной, абсолютно не восприимчивой к каким-либо логическим аргументам. Она полностью проникнута какой-то пещерной русофобией. И практически здесь не с кем сегодня разговаривать, не с кем общаться - все контакты, которые у нас должны быть, заблокированы", - заявил Липаев в эфире "Соловьев Live".В частности, общаться с российским посольством эстонским представителям "фактически запрещено", отметил он."Если кто-то по недомыслию идет на контакт с нашим посольством, то тут же попадает в сферу внимания эстонской тайной полицией", - добавил посол.В результате в Эстонии создалась "прифронтовая обстановка, абсолютно ненормальная для дипломатических отношений"."Создали ее эстонские партнеры, и в этих условиях поддерживать какой-то нормальный контакт просто не представляется возможным. Поэтому у России просто не было выхода другого. Смысла нет поддерживать с такой страной, как Эстония, на данном этапе отношения на столь высоком уровне, как на уровне посла", - заявил Липаев.Накануне Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией.
https://ria.ru/20230123/posol-1846802344.html
https://ria.ru/20230119/grazhdanstvo-1846015779.html
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3a30cbbaa1d1bb14b20461208d42b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эстония, россия, в мире
Эстония, Россия, В мире
09:54 24.01.2023 (обновлено: 10:09 24.01.2023)
 
Посол России назвал уровень русофобии в Эстонии пещерным

Посол в Таллине: все контакты с российской дипмиссией отслеживаются тайной полицией

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Эстонии сложился пещерный уровень русофобии, все контакты с российским посольством отслеживаются тайной полицией, в этих условиях отношения на уровне послов поддерживать нет смысла, заявил посол РФ в Эстонии Владимир Липаев.
"Эстонская дипломатия показала себя абсолютно недоговороспособной, абсолютно не восприимчивой к каким-либо логическим аргументам. Она полностью проникнута какой-то пещерной русофобией. И практически здесь не с кем сегодня разговаривать, не с кем общаться - все контакты, которые у нас должны быть, заблокированы", - заявил Липаев в эфире "Соловьев Live".
Посольство Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 14:51
МИД Эстонии ответил на решение России о понижении уровня дипотношений
В частности, общаться с российским посольством эстонским представителям "фактически запрещено", отметил он.
"Если кто-то по недомыслию идет на контакт с нашим посольством, то тут же попадает в сферу внимания эстонской тайной полицией", - добавил посол.
В результате в Эстонии создалась "прифронтовая обстановка, абсолютно ненормальная для дипломатических отношений".
"Создали ее эстонские партнеры, и в этих условиях поддерживать какой-то нормальный контакт просто не представляется возможным. Поэтому у России просто не было выхода другого. Смысла нет поддерживать с такой страной, как Эстония, на данном этапе отношения на столь высоком уровне, как на уровне посла", - заявил Липаев.
Накануне Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией.
Здание посольства России в Эстонии - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 16:25
Посольство России в Эстонии возобновит прием заявлений о гражданстве
 
ЭстонияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала