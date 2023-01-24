https://ria.ru/20230124/espanola-1846963407.html

Подразделение "Эспаньола" готовит снайперов и ждет пополнение

Подразделение "Эспаньола" готовит снайперов и ждет пополнение - РИА Новости, 24.01.2023

Подразделение "Эспаньола" готовит снайперов и ждет пополнение

Подразделение "Эспаньола", участвующее в спецоперации и состоящее из футбольных фанатов, готовит снайперов и сможет скоро принять большее количество... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T05:06

2023-01-24T05:06

2023-01-24T09:32

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Подразделение "Эспаньола", участвующее в спецоперации и состоящее из футбольных фанатов, готовит снайперов и сможет скоро принять большее количество добровольцев в свои ряды, заявил РИА Новости командир с позывным "Испанец". Ранее добровольцы из среды футбольных фанатов вливались в части народной милиции ДНР, но "Эспаньола" является первым полностью фанатским подразделением, добровольцы которого принимают участие в спецоперации. "Испанец" рассказывал РИА Новости, что добровольцы "Эспаньолы" при бригаде "Восток" не испытывают дефицита в снабжении продовольствием, оружием и техникой благодаря колоссальной поддержке фанатского сообщества. По его словам в декабре, количество желающих проходить службу в фанатском подразделении превысило его возможности по приему добровольцев. "Пришла большая партия винтовок Лобаева. Снайперы, которые проходили обучение на обычных СВД, скоро выходят на работу с винтовками Лобаева. Некоторые из них имеют дальность до двух километров", - сообщил "Испанец" о подготовке снайперов. Многие, по его словам, приходят в подразделение в том числе из-за отличной экипировки и вооружения, запасаться которыми помогает околофутбольное сообщество в тылу, но есть и другие причины. "Способность к стрельбе плюс возможность к размышлению, к анализу - мне это близко. Захотелось в этом себя попробовать", - рассказал снайпер с позывным "Малибу". "Со многими я знаком по гражданской жизни, из околофутбола. Ну и плюс министерства обороны - опыт нахождения в Вооруженных силах Российской Федерации у меня уже есть. И это был мой осознанный выбор, остаться с парнями, в которых я уверен", - добавил он.

https://ria.ru/20230124/kvadrotsikl-1846961003.html

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Тренировка снайперов из подразделения "Эспаньола" Подразделение "Эспаньола", участвующее в спецоперации и состоящее из футбольных фанатов, готовит снайперов и сможет скоро принять большее количество добровольцев в свои ряды, заявил РИА Новости командир с позывным "Испанец". 2023-01-24T05:06 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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