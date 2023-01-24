Рейтинг@Mail.ru
СМИ: шведы пришли в шок от цен на еду - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/ekonomika-1847118645.html
СМИ: шведы пришли в шок от цен на еду
СМИ: шведы пришли в шок от цен на еду - РИА Новости, 24.01.2023
СМИ: шведы пришли в шок от цен на еду
Продовольственная инфляция в Швеции достигла 20 процентов за год, сообщает телеканал T24. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:06
2023-01-24T17:15
владимир путин
россия
швеция
украина
санкции в отношении россии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847109810_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a53e843f5c6678877f4719dc2a9457c7.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Продовольственная инфляция в Швеции достигла 20 процентов за год, сообщает телеканал T24.Согласно данным Шведской национальной организации пенсионеров, на которые ссылается издание, отдельные товары, такие как рапсовое масло, подорожали до 45 процентов.Многие жители пожаловались на столь резкое подорожание в интервью телеканалу."Да, теперь это начинает отражаться на кошельке. Замечаешь, что цены на основные товары, которые покупаешь, внезапно взлетают вверх и все стоит намного, намного дороже, чем обычно", — призналась покупательница в одном из местных супермаркетов Сюзан Меллберг.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230123/polsha-1846838938.html
https://ria.ru/20230121/evropa-1846443079.html
россия
швеция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847109810_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_7ba44c580c25bacde1a21f0213cae85a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, швеция, украина, санкции в отношении россии, экономика
Владимир Путин, Россия, Швеция, Украина, Санкции в отношении России, Экономика
16:06 24.01.2023 (обновлено: 17:15 24.01.2023)
 
СМИ: шведы пришли в шок от цен на еду

T24: в Швеции цены на еду выросли на рекордные 20 процентов

© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDСотрудница супермаркета в Швеции
Сотрудница супермаркета в Швеции - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
Сотрудница супермаркета в Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Продовольственная инфляция в Швеции достигла 20 процентов за год, сообщает телеканал T24.
Согласно данным Шведской национальной организации пенсионеров, на которые ссылается издание, отдельные товары, такие как рапсовое масло, подорожали до 45 процентов.
"Общий прирост цен на еду в 2022 году составил колоссальные 20 процентов, как в магазинах, так и в интернете", — говорится в публикации.
Многие жители пожаловались на столь резкое подорожание в интервью телеканалу.
Женщина выбирает товары в супермаркете в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 16:00
В Польше сообщили о резком всплеске преступности в стране
"Да, теперь это начинает отражаться на кошельке. Замечаешь, что цены на основные товары, которые покупаешь, внезапно взлетают вверх и все стоит намного, намного дороже, чем обычно", — призналась покупательница в одном из местных супермаркетов Сюзан Меллберг.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 12:10
В США рассказали, чем рискует Европа, выступая против России
 
Владимир ПутинРоссияШвецияУкраинаСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала