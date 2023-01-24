https://ria.ru/20230124/ekonomika-1847118645.html

СМИ: шведы пришли в шок от цен на еду

СМИ: шведы пришли в шок от цен на еду - РИА Новости, 24.01.2023

СМИ: шведы пришли в шок от цен на еду

Продовольственная инфляция в Швеции достигла 20 процентов за год, сообщает телеканал T24. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:06

2023-01-24T16:06

2023-01-24T17:15

владимир путин

россия

швеция

украина

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Продовольственная инфляция в Швеции достигла 20 процентов за год, сообщает телеканал T24.Согласно данным Шведской национальной организации пенсионеров, на которые ссылается издание, отдельные товары, такие как рапсовое масло, подорожали до 45 процентов.Многие жители пожаловались на столь резкое подорожание в интервью телеканалу."Да, теперь это начинает отражаться на кошельке. Замечаешь, что цены на основные товары, которые покупаешь, внезапно взлетают вверх и все стоит намного, намного дороже, чем обычно", — призналась покупательница в одном из местных супермаркетов Сюзан Меллберг.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230123/polsha-1846838938.html

https://ria.ru/20230121/evropa-1846443079.html

россия

швеция

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, швеция, украина, санкции в отношении россии, экономика