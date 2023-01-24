16:06 24.01.2023 (обновлено: 17:15 24.01.2023)
СМИ: шведы пришли в шок от цен на еду
T24: в Швеции цены на еду выросли на рекордные 20 процентов
Сотрудница супермаркета в Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Продовольственная инфляция в Швеции достигла 20 процентов за год, сообщает телеканал T24.
Согласно данным Шведской национальной организации пенсионеров, на которые ссылается издание, отдельные товары, такие как рапсовое масло, подорожали до 45 процентов.
"Общий прирост цен на еду в 2022 году составил колоссальные 20 процентов, как в магазинах, так и в интернете", — говорится в публикации.
Многие жители пожаловались на столь резкое подорожание в интервью телеканалу.
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"Да, теперь это начинает отражаться на кошельке. Замечаешь, что цены на основные товары, которые покупаешь, внезапно взлетают вверх и все стоит намного, намного дороже, чем обычно", — призналась покупательница в одном из местных супермаркетов Сюзан Меллберг.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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