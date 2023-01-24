https://ria.ru/20230124/efremov-1847177178.html

Суд рассмотрит ходатайство Ефремова о смягчении наказания

Суд рассмотрит ходатайство Ефремова о смягчении наказания - РИА Новости, 24.01.2023

Суд рассмотрит ходатайство Ефремова о смягчении наказания

Суд в Белгородской области рассмотрит 17 февраля ходатайство осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова о смягчения наказания, сообщили во вторник... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:56

2023-01-24T18:56

2023-01-24T18:59

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БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Суд в Белгородской области рассмотрит 17 февраля ходатайство осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова о смягчения наказания, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Алексеевского суда.В суд поступило ходатайство Ефремова, в котором он просит заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами, сообщили в понедельник РИА Новости в суде."17 февраля будет рассматриваться ходатайство Ефремова… в помещении Алексеевского районного суда Белгородской области, с использованием видеоконференцсвязи", - рассказал собеседник агентства.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Сейчас Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.

https://ria.ru/20221230/efremov-1842527517.html

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