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Суд рассмотрит ходатайство Ефремова о смягчении наказания - РИА Новости, 24.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230124/efremov-1847177178.html
Суд рассмотрит ходатайство Ефремова о смягчении наказания
Суд рассмотрит ходатайство Ефремова о смягчении наказания - РИА Новости, 24.01.2023
Суд рассмотрит ходатайство Ефремова о смягчении наказания
Суд в Белгородской области рассмотрит 17 февраля ходатайство осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова о смягчения наказания, сообщили во вторник... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:56
2023-01-24T18:59
культура
происшествия
белгородская область
культура
новости культуры
михаил ефремов
москва
московский городской суд
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БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Суд в Белгородской области рассмотрит 17 февраля ходатайство осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова о смягчения наказания, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Алексеевского суда.В суд поступило ходатайство Ефремова, в котором он просит заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами, сообщили в понедельник РИА Новости в суде."17 февраля будет рассматриваться ходатайство Ефремова… в помещении Алексеевского районного суда Белгородской области, с использованием видеоконференцсвязи", - рассказал собеседник агентства.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Сейчас Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.
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происшествия, белгородская область, культура, новости культуры, михаил ефремов, москва, московский городской суд, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
Культура, Происшествия, Белгородская область, Культура, Новости культуры, Михаил Ефремов, Москва, Московский городской суд, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)
18:56 24.01.2023 (обновлено: 18:59 24.01.2023)
 
Суд рассмотрит ходатайство Ефремова о смягчении наказания

Суд рассмотрит ходатайство осужденного за ДТП Ефремова о смягчении наказания 17 февраля

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Суд в Белгородской области рассмотрит 17 февраля ходатайство осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова о смягчения наказания, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Алексеевского суда.
В суд поступило ходатайство Ефремова, в котором он просит заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами, сообщили в понедельник РИА Новости в суде.
"17 февраля будет рассматриваться ходатайство Ефремова… в помещении Алексеевского районного суда Белгородской области, с использованием видеоконференцсвязи", - рассказал собеседник агентства.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Сейчас Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.
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КультураПроисшествияБелгородская областьКультураНовости культурыМихаил ЕфремовМоскваМосковский городской судСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)
 
 
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