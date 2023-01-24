https://ria.ru/20230124/dtp-1847211079.html

В Москве произошло ДТП с участием велосипедиста

В Москве произошло ДТП с участием велосипедиста - РИА Новости, 24.01.2023

В Москве произошло ДТП с участием велосипедиста

Автомобиль сбил велосипедиста на Полярной улице в Москве, движение на месте происшествия не затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T22:38

2023-01-24T22:38

2023-01-24T22:38

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Автомобиль сбил велосипедиста на Полярной улице в Москве, движение на месте происшествия не затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Полярной улице (в районе дома 19) легковой автомобиль совершил наезд на велосипедиста. Движение на месте происшествия не затруднено", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города.

https://ria.ru/20230124/proverka-1847136243.html

москва

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, москва