https://ria.ru/20230124/dtp-1847211079.html
В Москве произошло ДТП с участием велосипедиста
В Москве произошло ДТП с участием велосипедиста - РИА Новости, 24.01.2023
В Москве произошло ДТП с участием велосипедиста
Автомобиль сбил велосипедиста на Полярной улице в Москве, движение на месте происшествия не затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T22:38
2023-01-24T22:38
2023-01-24T22:38
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Автомобиль сбил велосипедиста на Полярной улице в Москве, движение на месте происшествия не затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Полярной улице (в районе дома 19) легковой автомобиль совершил наезд на велосипедиста. Движение на месте происшествия не затруднено", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города.
https://ria.ru/20230124/proverka-1847136243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве произошло ДТП с участием велосипедиста
На севере Москвы автомобиль сбил велосипедиста, движение на месте не затруднено