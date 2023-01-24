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В Москве произошло ДТП с участием велосипедиста - РИА Новости, 24.01.2023
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В Москве произошло ДТП с участием велосипедиста
В Москве произошло ДТП с участием велосипедиста - РИА Новости, 24.01.2023
В Москве произошло ДТП с участием велосипедиста
Автомобиль сбил велосипедиста на Полярной улице в Москве, движение на месте происшествия не затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T22:38
2023-01-24T22:38
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Автомобиль сбил велосипедиста на Полярной улице в Москве, движение на месте происшествия не затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Полярной улице (в районе дома 19) легковой автомобиль совершил наезд на велосипедиста. Движение на месте происшествия не затруднено", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
22:38 24.01.2023
 
В Москве произошло ДТП с участием велосипедиста

На севере Москвы автомобиль сбил велосипедиста, движение на месте не затруднено

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Автомобиль сбил велосипедиста на Полярной улице в Москве, движение на месте происшествия не затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Полярной улице (в районе дома 19) легковой автомобиль совершил наезд на велосипедиста. Движение на месте происшествия не затруднено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают оперативные службы города.
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ПроисшествияАвтоМосква
 
 
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