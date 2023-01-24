Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области перевернулся рейсовый автобус - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/dtp-1847131676.html
В Ленинградской области перевернулся рейсовый автобус
В Ленинградской области перевернулся рейсовый автобус - РИА Новости, 24.01.2023
В Ленинградской области перевернулся рейсовый автобус
Около деревни Оржицы в Ломоносовском районе Ленинградской области рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали трое пассажирок, сообщает... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:33
2023-01-24T16:33
происшествия
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Около деревни Оржицы в Ломоносовском районе Ленинградской области рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали трое пассажирок, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "В 13.26 в районе деревни Оржицы водитель рейсового автобуса съехал на обочину проезжей части, в результате чего потерял управление и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся", - сообщили в ГУМВД. По предварительным данным, в ДТП пострадали трое пассажирок: одна из них госпитализирована в тяжелом состоянии, две - в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
16:33 24.01.2023
 
В Ленинградской области перевернулся рейсовый автобус

В Ленинградской области перевернулся рейсовый автобус, три пассажирки пострадали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Около деревни Оржицы в Ломоносовском районе Ленинградской области рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали трое пассажирок, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
"В 13.26 в районе деревни Оржицы водитель рейсового автобуса съехал на обочину проезжей части, в результате чего потерял управление и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся", - сообщили в ГУМВД.
По предварительным данным, в ДТП пострадали трое пассажирок: одна из них госпитализирована в тяжелом состоянии, две - в состоянии средней степени тяжести.
На месте ДТП с автобусом в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 15:36
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022-2023 годах
 
ПроисшествияЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала