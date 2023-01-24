https://ria.ru/20230124/dtp-1847131676.html

В Ленинградской области перевернулся рейсовый автобус

В Ленинградской области перевернулся рейсовый автобус - РИА Новости, 24.01.2023

В Ленинградской области перевернулся рейсовый автобус

Около деревни Оржицы в Ломоносовском районе Ленинградской области рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали трое пассажирок, сообщает... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:33

2023-01-24T16:33

2023-01-24T16:33

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Около деревни Оржицы в Ломоносовском районе Ленинградской области рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали трое пассажирок, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "В 13.26 в районе деревни Оржицы водитель рейсового автобуса съехал на обочину проезжей части, в результате чего потерял управление и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся", - сообщили в ГУМВД. По предварительным данным, в ДТП пострадали трое пассажирок: одна из них госпитализирована в тяжелом состоянии, две - в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

ленинградская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область