https://ria.ru/20230124/dtp-1847131676.html
В Ленинградской области перевернулся рейсовый автобус
В Ленинградской области перевернулся рейсовый автобус - РИА Новости, 24.01.2023
В Ленинградской области перевернулся рейсовый автобус
Около деревни Оржицы в Ломоносовском районе Ленинградской области рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали трое пассажирок, сообщает... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:33
2023-01-24T16:33
2023-01-24T16:33
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Около деревни Оржицы в Ломоносовском районе Ленинградской области рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали трое пассажирок, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "В 13.26 в районе деревни Оржицы водитель рейсового автобуса съехал на обочину проезжей части, в результате чего потерял управление и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся", - сообщили в ГУМВД. По предварительным данным, в ДТП пострадали трое пассажирок: одна из них госпитализирована в тяжелом состоянии, две - в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
В Ленинградской области перевернулся рейсовый автобус
В Ленинградской области перевернулся рейсовый автобус, три пассажирки пострадали