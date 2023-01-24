https://ria.ru/20230124/dtp-1846970760.html

В ДТП со скорой в Новосибирской области погибли четыре человека

В ДТП со скорой в Новосибирской области погибли четыре человека - РИА Новости, 24.01.2023

В ДТП со скорой в Новосибирской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще трое пострадали во вторник в дорожной аварии в Новосибирской области с участием автомобиля скорой помощи, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T07:52

2023-01-24T07:52

2023-01-24T07:52

происшествия

авто

новосибирская область

коченевский район

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Четыре человека погибли и еще трое пострадали во вторник в дорожной аварии в Новосибирской области с участием автомобиля скорой помощи, сообщается на сайте МВД-Медиа. По данным полиции, в результате ДТП погибли водитель легковой Mitsubishi, мужчина 1980 года рождения, а также пассажир этого автомобиля и два пассажира УАЗа. Пострадали два пассажира Mitsubishi и водитель скорой помощи. Мужчины доставлены в больницу. Их личности, тяжесть и характер травм уточняются. Устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20230124/dtp-1846964279.html

новосибирская область

коченевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, новосибирская область, коченевский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)