В ДТП со скорой в Новосибирской области погибли четыре человека
В ДТП со скорой в Новосибирской области погибли четыре человека и трое пострадали
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Четыре человека погибли и еще трое пострадали во вторник в дорожной аварии в Новосибирской области с участием автомобиля скорой помощи, сообщается на сайте МВД-Медиа.
"Сегодня в 08.15 (04.15 мск) в Коченевском районе Новосибирской области, по предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ (скорая помощь) двигался по автодороге "Северный обход" с включенными проблесковыми маячками и в пути следования по касательной совершил наезд на препятствие (барьерное ограждение), после чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi. Автомобиль скорой помощи загорелся", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП погибли водитель легковой Mitsubishi, мужчина 1980 года рождения, а также пассажир этого автомобиля и два пассажира УАЗа. Пострадали два пассажира Mitsubishi и водитель скорой помощи. Мужчины доставлены в больницу. Их личности, тяжесть и характер травм уточняются.
Устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия.