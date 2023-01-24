Рейтинг@Mail.ru
В ДТП со скорой в Новосибирской области погибли четыре человека - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/dtp-1846970760.html
В ДТП со скорой в Новосибирской области погибли четыре человека
В ДТП со скорой в Новосибирской области погибли четыре человека - РИА Новости, 24.01.2023
В ДТП со скорой в Новосибирской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли и еще трое пострадали во вторник в дорожной аварии в Новосибирской области с участием автомобиля скорой помощи, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T07:52
2023-01-24T07:52
происшествия
авто
новосибирская область
коченевский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Четыре человека погибли и еще трое пострадали во вторник в дорожной аварии в Новосибирской области с участием автомобиля скорой помощи, сообщается на сайте МВД-Медиа. По данным полиции, в результате ДТП погибли водитель легковой Mitsubishi, мужчина 1980 года рождения, а также пассажир этого автомобиля и два пассажира УАЗа. Пострадали два пассажира Mitsubishi и водитель скорой помощи. Мужчины доставлены в больницу. Их личности, тяжесть и характер травм уточняются. Устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20230124/dtp-1846964279.html
новосибирская область
коченевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, новосибирская область, коченевский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Авто, Новосибирская область, Коченевский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
07:52 24.01.2023
 
В ДТП со скорой в Новосибирской области погибли четыре человека

В ДТП со скорой в Новосибирской области погибли четыре человека и трое пострадали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Четыре человека погибли и еще трое пострадали во вторник в дорожной аварии в Новосибирской области с участием автомобиля скорой помощи, сообщается на сайте МВД-Медиа.
"Сегодня в 08.15 (04.15 мск) в Коченевском районе Новосибирской области, по предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ (скорая помощь) двигался по автодороге "Северный обход" с включенными проблесковыми маячками и в пути следования по касательной совершил наезд на препятствие (барьерное ограждение), после чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi. Автомобиль скорой помощи загорелся", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП погибли водитель легковой Mitsubishi, мужчина 1980 года рождения, а также пассажир этого автомобиля и два пассажира УАЗа. Пострадали два пассажира Mitsubishi и водитель скорой помощи. Мужчины доставлены в больницу. Их личности, тяжесть и характер травм уточняются.
Устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
05:20
В ДТП в Приамурье пострадали семь человек
 
ПроисшествияАвтоНовосибирская областьКоченевский районУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала