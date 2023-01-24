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В ДТП в Приамурье пострадали семь человек - РИА Новости, 24.01.2023
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В ДТП в Приамурье пострадали семь человек
В ДТП в Приамурье пострадали семь человек - РИА Новости, 24.01.2023
В ДТП в Приамурье пострадали семь человек
Семь человек получили травмы в дорожной аварии в городе Шимановск в Амурской области, сообщила региональная госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T05:20
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происшествия
авто
шимановск
амурская область
россия
гибдд мвд рф
toyota corolla
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв — РИА Новости. Семь человек получили травмы в дорожной аварии в городе Шимановск в Амурской области, сообщила региональная госавтоинспекция в Telegram-канале. ДТП произошло накануне вечером, около 20:40, в районе дома № 10 по улице Плеханова. Там столкнулись Toyota Funcargo и Toyota Carina.Пострадавших, в том числе 17-летнего подростка, доставили в больницу, уточнили в ГИБДД.
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шимановск
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происшествия, авто, шимановск, амурская область, россия, гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, Авто, Шимановск, Амурская область, Россия, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
05:20 24.01.2023 (обновлено: 11:25 24.01.2023)
 
В ДТП в Приамурье пострадали семь человек

В ДТП в Приамурье пострадали семь человек, в том числе пешеход

© фото очевидцаНа месте ДТП в городе Шимановск в Амурской области
На месте ДТП в городе Шимановск в Амурской области
© фото очевидца
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв — РИА Новости. Семь человек получили травмы в дорожной аварии в городе Шимановск в Амурской области, сообщила региональная госавтоинспекция в Telegram-канале.
ДТП произошло накануне вечером, около 20:40, в районе дома № 10 по улице Плеханова. Там столкнулись Toyota Funcargo и Toyota Carina.

"От удара автомобиль Toyota Carina съехал с проезжей части и опрокинулся, а автомобиль Toyota Funcargo допустил наезд на пешехода, который стоял на тротуаре", — говорится в релизе.

Пострадавших, в том числе 17-летнего подростка, доставили в больницу, уточнили в ГИБДД.
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ПроисшествияАвтоШимановскАмурская областьРоссияГИБДД МВД РФToyota Corolla
 
 
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