https://ria.ru/20230124/dtp-1846964279.html

В ДТП в Приамурье пострадали семь человек

В ДТП в Приамурье пострадали семь человек - РИА Новости, 24.01.2023

В ДТП в Приамурье пострадали семь человек

Семь человек получили травмы в дорожной аварии в городе Шимановск в Амурской области, сообщила региональная госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T05:20

2023-01-24T05:20

2023-01-24T11:25

происшествия

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шимановск

амурская область

россия

гибдд мвд рф

toyota corolla

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв — РИА Новости. Семь человек получили травмы в дорожной аварии в городе Шимановск в Амурской области, сообщила региональная госавтоинспекция в Telegram-канале. ДТП произошло накануне вечером, около 20:40, в районе дома № 10 по улице Плеханова. Там столкнулись Toyota Funcargo и Toyota Carina.Пострадавших, в том числе 17-летнего подростка, доставили в больницу, уточнили в ГИБДД.

https://ria.ru/20230124/pozhar-1846962107.html

шимановск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, шимановск, амурская область, россия, гибдд мвд рф, toyota corolla