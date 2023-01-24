https://ria.ru/20230124/drony-1847213760.html
Глава Белгородской области рассказал о защите региона от украинских дронов
Глава Белгородской области рассказал о защите региона от украинских дронов - РИА Новости, 24.01.2023
Глава Белгородской области рассказал о защите региона от украинских дронов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что для защиты энергообъектов региона от... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T23:10
2023-01-24T23:10
2023-01-24T23:10
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
владимир путин
белгородская область
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белгород
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что для защиты энергообъектов региона от украинских беспилотников строятся специальные сооружения, которые показали эффективность. Гладков рассказал, что в сентябре, когда начались атаки украинских беспилотников на энергосистему, возникали сложные ситуации. "Выработали свою систему по дополнительной защите подстанций, объектов энергоснабжения, т.е. выстраиваем бетонную стену, противодронные сетки. Ситуация сентября, октября, ноября показала, что это был правильный подход. Даже тогда, когда стреляли высокоточным оружием и по центру Белгорода, эти стены позволили нам снизить объем ущерба, который наносился энергосистеме, и позволил в короткие сроки – энергетики, конечно, красавцы – очень хорошо отработать, очень быстро", - сказал Гладков. Он отметил, что в приграничной территории важные социальные объекты обеспечены резервным питанием. "В соответствии с законом резервным питанием должны быть обеспечены, допустим, в центральной районной больнице только операционные и реанимация. Мы закрыли полностью на резервное питание всю больницу, потому что понимаем, что в приграничной территории проживает более 90 тысяч детей, поэтому одной операционной или реанимацией мы не отделаемся, поэтому мы этот вопрос решили", - пояснил губернатор. Также, по его информации, обеспечили резервным питанием все приграничные объекты Водоканала, как водоснабжения, так и водоотведения.
https://ria.ru/20230124/malchik-1847206506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, владимир путин, белгородская область, россия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Белгородская область, Россия, Белгород
Глава Белгородской области рассказал о защите региона от украинских дронов
Глава Белгородской области Гладков рассказал о возведении сооружений для защиты от дронов
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что для защиты энергообъектов региона от украинских беспилотников строятся специальные сооружения
, которые показали эффективность.
Гладков рассказал, что в сентябре, когда начались атаки украинских беспилотников на энергосистему, возникали сложные ситуации.
"Выработали свою систему по дополнительной защите подстанций, объектов энергоснабжения, т.е. выстраиваем бетонную стену, противодронные сетки. Ситуация сентября, октября, ноября показала, что это был правильный подход. Даже тогда, когда стреляли высокоточным оружием и по центру Белгорода, эти стены позволили нам снизить объем ущерба, который наносился энергосистеме, и позволил в короткие сроки – энергетики, конечно, красавцы – очень хорошо отработать, очень быстро", - сказал Гладков.
Он отметил, что в приграничной территории важные социальные объекты обеспечены резервным питанием.
"В соответствии с законом резервным питанием должны быть обеспечены, допустим, в центральной районной больнице только операционные и реанимация. Мы закрыли полностью на резервное питание всю больницу, потому что понимаем, что в приграничной территории проживает более 90 тысяч детей, поэтому одной операционной или реанимацией мы не отделаемся, поэтому мы этот вопрос решили", - пояснил губернатор.
Также, по его информации, обеспечили резервным питанием все приграничные объекты Водоканала, как водоснабжения, так и водоотведения.