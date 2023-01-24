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Глава Белгородской области рассказал о защите региона от украинских дронов - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/drony-1847213760.html
Глава Белгородской области рассказал о защите региона от украинских дронов
Глава Белгородской области рассказал о защите региона от украинских дронов - РИА Новости, 24.01.2023
Глава Белгородской области рассказал о защите региона от украинских дронов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что для защиты энергообъектов региона от... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T23:10
2023-01-24T23:10
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
владимир путин
белгородская область
россия
белгород
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что для защиты энергообъектов региона от украинских беспилотников строятся специальные сооружения, которые показали эффективность. Гладков рассказал, что в сентябре, когда начались атаки украинских беспилотников на энергосистему, возникали сложные ситуации. "Выработали свою систему по дополнительной защите подстанций, объектов энергоснабжения, т.е. выстраиваем бетонную стену, противодронные сетки. Ситуация сентября, октября, ноября показала, что это был правильный подход. Даже тогда, когда стреляли высокоточным оружием и по центру Белгорода, эти стены позволили нам снизить объем ущерба, который наносился энергосистеме, и позволил в короткие сроки – энергетики, конечно, красавцы – очень хорошо отработать, очень быстро", - сказал Гладков. Он отметил, что в приграничной территории важные социальные объекты обеспечены резервным питанием. "В соответствии с законом резервным питанием должны быть обеспечены, допустим, в центральной районной больнице только операционные и реанимация. Мы закрыли полностью на резервное питание всю больницу, потому что понимаем, что в приграничной территории проживает более 90 тысяч детей, поэтому одной операционной или реанимацией мы не отделаемся, поэтому мы этот вопрос решили", - пояснил губернатор. Также, по его информации, обеспечили резервным питанием все приграничные объекты Водоканала, как водоснабжения, так и водоотведения.
https://ria.ru/20230124/malchik-1847206506.html
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вячеслав гладков, владимир путин, белгородская область, россия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Белгородская область, Россия, Белгород
23:10 24.01.2023
 
Глава Белгородской области рассказал о защите региона от украинских дронов

Глава Белгородской области Гладков рассказал о возведении сооружений для защиты от дронов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что для защиты энергообъектов региона от украинских беспилотников строятся специальные сооружения, которые показали эффективность.
Гладков рассказал, что в сентябре, когда начались атаки украинских беспилотников на энергосистему, возникали сложные ситуации.
"Выработали свою систему по дополнительной защите подстанций, объектов энергоснабжения, т.е. выстраиваем бетонную стену, противодронные сетки. Ситуация сентября, октября, ноября показала, что это был правильный подход. Даже тогда, когда стреляли высокоточным оружием и по центру Белгорода, эти стены позволили нам снизить объем ущерба, который наносился энергосистеме, и позволил в короткие сроки – энергетики, конечно, красавцы – очень хорошо отработать, очень быстро", - сказал Гладков.
Он отметил, что в приграничной территории важные социальные объекты обеспечены резервным питанием.
"В соответствии с законом резервным питанием должны быть обеспечены, допустим, в центральной районной больнице только операционные и реанимация. Мы закрыли полностью на резервное питание всю больницу, потому что понимаем, что в приграничной территории проживает более 90 тысяч детей, поэтому одной операционной или реанимацией мы не отделаемся, поэтому мы этот вопрос решили", - пояснил губернатор.
Также, по его информации, обеспечили резервным питанием все приграничные объекты Водоканала, как водоснабжения, так и водоотведения.
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 21:54Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковВладимир ПутинБелгородская областьРоссияБелгород
 
 
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