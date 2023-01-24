https://ria.ru/20230124/drony-1847213760.html

Глава Белгородской области рассказал о защите региона от украинских дронов

Глава Белгородской области рассказал о защите региона от украинских дронов - РИА Новости, 24.01.2023

Глава Белгородской области рассказал о защите региона от украинских дронов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что для защиты энергообъектов региона от... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T23:10

2023-01-24T23:10

2023-01-24T23:10

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

владимир путин

белгородская область

россия

белгород

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что для защиты энергообъектов региона от украинских беспилотников строятся специальные сооружения, которые показали эффективность. Гладков рассказал, что в сентябре, когда начались атаки украинских беспилотников на энергосистему, возникали сложные ситуации. "Выработали свою систему по дополнительной защите подстанций, объектов энергоснабжения, т.е. выстраиваем бетонную стену, противодронные сетки. Ситуация сентября, октября, ноября показала, что это был правильный подход. Даже тогда, когда стреляли высокоточным оружием и по центру Белгорода, эти стены позволили нам снизить объем ущерба, который наносился энергосистеме, и позволил в короткие сроки – энергетики, конечно, красавцы – очень хорошо отработать, очень быстро", - сказал Гладков. Он отметил, что в приграничной территории важные социальные объекты обеспечены резервным питанием. "В соответствии с законом резервным питанием должны быть обеспечены, допустим, в центральной районной больнице только операционные и реанимация. Мы закрыли полностью на резервное питание всю больницу, потому что понимаем, что в приграничной территории проживает более 90 тысяч детей, поэтому одной операционной или реанимацией мы не отделаемся, поэтому мы этот вопрос решили", - пояснил губернатор. Также, по его информации, обеспечили резервным питанием все приграничные объекты Водоканала, как водоснабжения, так и водоотведения.

https://ria.ru/20230124/malchik-1847206506.html

белгородская область

россия

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

вячеслав гладков, владимир путин, белгородская область, россия, белгород