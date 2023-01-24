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Российские дроны вычисляют иностранных наемников по сотовым телефонам - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/drony-1846963548.html
Российские дроны вычисляют иностранных наемников по сотовым телефонам
Российские дроны вычисляют иностранных наемников по сотовым телефонам - РИА Новости, 24.01.2023
Российские дроны вычисляют иностранных наемников по сотовым телефонам
Операторы российских беспилотников при помощи бортового оборудования дронов вычисляют иностранных наемников на Украине по зарубежным номерам мобильных... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T05:09
2023-01-24T08:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
чехия
технологии
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Операторы российских беспилотников при помощи бортового оборудования дронов вычисляют иностранных наемников на Украине по зарубежным номерам мобильных телефонов, следует из видео Минобороны России. На кадрах ведомства — распаковка и сборка беспилотника и катапульты, подготовка аппарата к старту, вылет, выполнение боевой задачи, управление дроном операторами на наземном пункте управления, рассылка сообщений на обнаруженные телефоны противника, а также возвращение аппарата с приземлением парашютным способом. "В зоне СВО обнаружили объект. Принадлежность — страна Чехия. Подали координаты в центр, по нему отработали. Разведка подтвердила, что это было скопление наемников, цели уничтожены", — сообщил командир отделения беспилотников с позывным "Старый". Он уточнил, что бортовое оборудование "Орлан-10" позволяет засекать абонентов связи стандартов GSM и LTE. "Ищем абонентов сотовой связи, определяем их местоположение, также рассылаем им СМС и определяем принадлежность к той или иной стране. Обнаруживаем в основном скопления, то есть в полях, в лесах, на дорогах где-то, и тогда уже координаты передаем в центр. Там уже определяют, работать по ним или нет и довести доразведку самолетом с камерой", — пояснил "Старый".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230124/marker-1846961308.html
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безопасность, россия, украина, чехия, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Чехия, Технологии
05:09 24.01.2023 (обновлено: 08:55 24.01.2023)
 
Российские дроны вычисляют иностранных наемников по сотовым телефонам

Минобороны: дроны ВС России вычисляют иностранных наемников по мобильным телефонам

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Операторы российских беспилотников при помощи бортового оборудования дронов вычисляют иностранных наемников на Украине по зарубежным номерам мобильных телефонов, следует из видео Минобороны России.
На кадрах ведомства — распаковка и сборка беспилотника и катапульты, подготовка аппарата к старту, вылет, выполнение боевой задачи, управление дроном операторами на наземном пункте управления, рассылка сообщений на обнаруженные телефоны противника, а также возвращение аппарата с приземлением парашютным способом.
"В зоне СВО обнаружили объект. Принадлежность — страна Чехия. Подали координаты в центр, по нему отработали. Разведка подтвердила, что это было скопление наемников, цели уничтожены", — сообщил командир отделения беспилотников с позывным "Старый".
Он уточнил, что бортовое оборудование "Орлан-10" позволяет засекать абонентов связи стандартов GSM и LTE.
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"Ищем абонентов сотовой связи, определяем их местоположение, также рассылаем им СМС и определяем принадлежность к той или иной стране. Обнаруживаем в основном скопления, то есть в полях, в лесах, на дорогах где-то, и тогда уже координаты передаем в центр. Там уже определяют, работать по ним или нет и довести доразведку самолетом с камерой", — пояснил "Старый".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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