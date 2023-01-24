https://ria.ru/20230124/dron-1847095333.html
В курском селе двое пострадали из-за атаки украинского беспилотника
В курском селе двое пострадали из-за атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 24.01.2023
В курском селе двое пострадали из-за атаки украинского беспилотника
Два человека пострадали из-за взрывного устройства, которое было сброшено с украинского дрона в селе Горналь Курской области, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:13
2023-01-24T15:13
2023-01-24T15:13
украина
вооруженные силы украины
курская область
суджанский район
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Два человека пострадали из-за взрывного устройства, которое было сброшено с украинского дрона в селе Горналь Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт во вторник. "Сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь Суджанского района. К сожалению, пострадали два человека. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщает губернатор в своем телеграм-канале. Ранее губернатор также сообщал, что 23 января четыре приграничных села Глушковского района Курской области были обесточены в результате обстрела со стороны Украины. Курская область, в том числе областной центр, Глушковский и Суджанский районы, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Регион граничит на юго-западе и западе с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20230116/pvo-1845305874.html
украина
курская область
суджанский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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украина, вооруженные силы украины, курская область, суджанский район, роман старовойт, происшествия
Украина, Вооруженные силы Украины, Курская область, Суджанский район, Роман Старовойт, Происшествия
В курском селе двое пострадали из-за атаки украинского беспилотника
Украинский дрон сбросил взрывное устройство в курском селе, пострадали двое