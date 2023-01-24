https://ria.ru/20230124/donetsk-1847010450.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:14

2023-01-24T11:14

2023-01-24T11:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

нато

сцкк

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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в мире, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк, куйбышевский район