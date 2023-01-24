https://ria.ru/20230124/donbass-1846831753.html

"Посмотреть в бронежилете". В Донецке взлетели цены на жилье

"Посмотреть в бронежилете". В Донецке взлетели цены на жилье - РИА Новости, 24.01.2023

"Посмотреть в бронежилете". В Донецке взлетели цены на жилье

Несмотря на ежедневные артиллерийские налеты, в Донецке продолжают покупать и продавать квартиры. Причем за минувший год цены удвоились. О том, почему... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T08:00

2023-01-24T08:00

2023-01-24T08:02

специальная военная операция на украине

жилье

донецк

донецкая народная республика

мариуполь

общество

недвижимость

квартира

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Несмотря на ежедневные артиллерийские налеты, в Донецке продолжают покупать и продавать квартиры. Причем за минувший год цены удвоились. О том, почему недвижимость в прифронтовом городе дорожает, — в материале РИА Новости."Нет второго шанса"Известный в Донецке риелтор Кирилл Сириус сообщил в соцсетях: все объекты, с которыми он работал, целы и невредимы.Но уточнил: "А в новогоднюю ночь — в пятнадцать минут первого — во время очередного обстрела попали прямо в квартиру, хозяева которой обратились ко мне буквально накануне праздника".Гарантий безопасности в нынешней обстановке никто не даст. Однако, по оценкам Сириуса, покупателей не убавилось. В основном благодаря местным — тем, кто не хочет покидать родной город.Год назад "двушку" в Донецке предлагали за полтора-два миллиона. Теперь — не меньше трех.Самые дорогие новостройки, квартиры домах, возведенных с 2010 года по 2014-й. Там от пяти миллионов."Люди не теряют веру в себя и инвестируют. Понимают, что второго шанса может не быть", — говорит Сириус."Цены диктует собственник"Высокие цены и в наиболее обстреливаемых районах. Так, в Куйбышевском продают дом за 34 миллиона рублей, это самый дорогой лот. Площадь четыреста квадратных метров, гараж, летняя кухня, десять соток земли. Совсем рядом Донецкий аэропорт, по которому проходит линия фронта."В таком месте просмотр — только в бронежилете", — горько шутят горожане. Риелтор же уверен: покупатель найдется. Да и торг возможен.Люди привыкли к обстрелам. Несмотря на ежедневный риск, обращают внимание на детали: качество ремонта, коммуникации, инфраструктуру.Цену определяет собственник. Однако, по словам директора ЦН "Этажи" Юлии Афонасовой, риелторы способны умерить пыл хозяев. "Аппетит приходит во время еды. Порой доходит до абсурда: просят космическую сумму. В основном те, кто уехал за рубеж", — уточняет она.Ее фирма считается в городе самой крупной. Сейчас на продаже около 300 объектов. Но спрос, по словам специалиста, куда больше.Есть и те, кто действует самостоятельно, пользуясь сарафанным радио. В таком случае покупатель берет все риски на себя. Однако в основном пользуются услугами риелторов — чтобы все грамотно оформить, если, например, в дом попадет снаряд."У нас, конечно, свои критерии, — добавляет Афонасова. — Мы, например, отсеиваем объекты с завышенной ценой или те, что предлагают по украинским доверенностям. Законны лишь выданные в ДНР"."Донецкий вариант"На сделку обычно уходит три-четыре месяца. Много времени требует подготовка технического паспорта. В том числе из-за нехватки специалистов."Если вдруг прямое попадание в квартиру, то стороны, конечно, возвращают друг другу денежные средства. Без штрафных санкций. Такой донецкий вариант", — объясняет риелтор.Помимо дончан, жилье хотят купить и жители ДНР, уехавшие прошлой весной. Кто-то успел хорошо заработать, например, в Москве. А вот с "континентальной России" сюда пока не рвутся.Пик спроса за последние годы, как ни странно, пришелся на самый опасный период — лето 2022-го. Тогда почти каждый обстрел города не обходился без жертв. "До 2014-го цены были высокими. Потом упали. С 2016-го немного поднялись, стабильно продержавшись шесть лет. А сейчас резко подскочили", — рассказывает Афонасова.Приобретают квартиры даже в Петровском районе — самом опасном. "Двушка" — от семисот тысяч до двух миллионов. Чем ближе к линии фронта, тем дешевле. Покупатели — местные, привыкшие к такой жизни. Уезжать в тыловые районы не спешат: "Тут родня, все кругом знакомо".За двухкомнатную на улице Шуйской просят больше двух миллионов. На вопрос, почему так дорого, риелтор разводит руками: "Собственник ориентируется на цены в среднем по рынку. Покупателей хватает"."Пока держим паузу"Подтянулся и рынок аренды недвижимости. Непросто найти что-то быстро и задешево."Рантье уже все распродали. А собственники не спешат сдавать жилье незнакомцам. Не доверяют, хотят приберечь — их право", — говорит Афонасова.Спрос вырос в том числе из-за большого количества командированных журналистов, волонтеров и рабочих.Похожая ситуация и в других городах региона. Но в Мариуполе аренда дешевле, чем в столице ДНР.Туда перебралась риелтор Анна Сиренко — "переждать неспокойное время". "Удивилась ценам. Дорого, — отмечает она. — Недавно нашла клиенту "двушку" в девятиэтажной хрущевке за 20 тысяч. Хозяева сначала просили тридцать".Бывало, что за "однушку" без газа, отопления и даже бойлера хотели 20 тысяч. "Это связано с большим притоком рабочих, которые восстанавливают город. И они вынуждены подстраиваться под условия собственников".Строители готовы заселиться и в дома, нуждающиеся в ремонте. "Сдали "трешку" за 15 тысяч. Стены повреждены — те вызвались их залатать", — приводит пример Сиренко.Желающих приобрести и продать жилье в Мариуполе тоже немало. Но пока лишь аренда."В Мариуполь только-только начали выезжать наши донецкие нотариусы. Квартиры там не оформлялись, поскольку не было единых регистрационных центров, отделов технической инвентаризации. Все в процессе. Нотариат сейчас на паузе и в Донецке. Переходный период, — объясняет Юлия Афонасова. — Пока мы предлагаем "соглашение о задатке", это договор между сторонами. Как только ситуация прояснится, завершим сделку".Риелторы надеются, что к весне все наладится. Правда, с окончательным переводом законодательства на российские стандарты, цены вряд ли пойдут вниз.

https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

жилье, донецк, донецкая народная республика, мариуполь, общество, недвижимость, квартира, донбасс