08:00 24.01.2023 (обновлено: 08:02 24.01.2023)
"Посмотреть в бронежилете". В Донецке взлетели цены на жилье
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМужчина убирает осколки стекла в офисном помещении, поврежденном в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Несмотря на ежедневные артиллерийские налеты, в Донецке продолжают покупать и продавать квартиры. Причем за минувший год цены удвоились. О том, почему недвижимость в прифронтовом городе дорожает, — в материале РИА Новости.
"Нет второго шанса"
Известный в Донецке риелтор Кирилл Сириус сообщил в соцсетях: все объекты, с которыми он работал, целы и невредимы.
Но уточнил: "А в новогоднюю ночь — в пятнадцать минут первого — во время очередного обстрела попали прямо в квартиру, хозяева которой обратились ко мне буквально накануне праздника".
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате ночного обстрела артиллерией ВСУ Ворошиловского района Донецка
Жилой дом, пострадавший в результате ночного обстрела артиллерией ВСУ Ворошиловского района Донецка
Гарантий безопасности в нынешней обстановке никто не даст. Однако, по оценкам Сириуса, покупателей не убавилось. В основном благодаря местным — тем, кто не хочет покидать родной город.
"Пока действовали Минские соглашения, все было непонятно. После включения ДНР в состав России появилась уверенность в будущем, — поясняет риелтор. — К тому же военнослужащие получают выплаты. И, если есть накопления, лучше вложиться в недвижимость".
Год назад "двушку" в Донецке предлагали за полтора-два миллиона. Теперь — не меньше трех.
Самые дорогие новостройки, квартиры домах, возведенных с 2010 года по 2014-й. Там от пяти миллионов.
"Люди не теряют веру в себя и инвестируют. Понимают, что второго шанса может не быть", — говорит Сириус.
Город Донецк
"Цены диктует собственник"
Высокие цены и в наиболее обстреливаемых районах. Так, в Куйбышевском продают дом за 34 миллиона рублей, это самый дорогой лот. Площадь четыреста квадратных метров, гараж, летняя кухня, десять соток земли. Совсем рядом Донецкий аэропорт, по которому проходит линия фронта.
"В таком месте просмотр — только в бронежилете", — горько шутят горожане. Риелтор же уверен: покупатель найдется. Да и торг возможен.
"Рядом с этим домом — триста "квадратов" за десять миллионов. Там тоже, мягко говоря, небезопасно. Но клиенты приходят, думают", — отмечает Сириус.
Люди привыкли к обстрелам. Несмотря на ежедневный риск, обращают внимание на детали: качество ремонта, коммуникации, инфраструктуру.
© Кирилл Сириус Лучший Риелтор / YoutubeКирилл Сириус проводит экскурсию по дому, выставленному на продажу. Стоп-кадр видео
Кирилл Сириус проводит экскурсию по дому, выставленному на продажу. Стоп-кадр видео
Цену определяет собственник. Однако, по словам директора ЦН "Этажи" Юлии Афонасовой, риелторы способны умерить пыл хозяев. "Аппетит приходит во время еды. Порой доходит до абсурда: просят космическую сумму. В основном те, кто уехал за рубеж", — уточняет она.
"Некоторые хотят за квартиру четыре миллиона. За такие деньги можно купить недвижимость не хуже в Таганроге, Ростове-на-Дону. Там, где не стреляют", — продолжает Афонасова.
Ее фирма считается в городе самой крупной. Сейчас на продаже около 300 объектов. Но спрос, по словам специалиста, куда больше.
Есть и те, кто действует самостоятельно, пользуясь сарафанным радио. В таком случае покупатель берет все риски на себя. Однако в основном пользуются услугами риелторов — чтобы все грамотно оформить, если, например, в дом попадет снаряд.
"У нас, конечно, свои критерии, — добавляет Афонасова. — Мы, например, отсеиваем объекты с завышенной ценой или те, что предлагают по украинским доверенностям. Законны лишь выданные в ДНР".
Двухкомнатная квартира в Киевском районе, выставленная на продажу
"Донецкий вариант"
На сделку обычно уходит три-четыре месяца. Много времени требует подготовка технического паспорта. В том числе из-за нехватки специалистов.
"Если вдруг прямое попадание в квартиру, то стороны, конечно, возвращают друг другу денежные средства. Без штрафных санкций. Такой донецкий вариант", — объясняет риелтор.
Помимо дончан, жилье хотят купить и жители ДНР, уехавшие прошлой весной. Кто-то успел хорошо заработать, например, в Москве. А вот с "континентальной России" сюда пока не рвутся.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОкно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Пик спроса за последние годы, как ни странно, пришелся на самый опасный период — лето 2022-го. Тогда почти каждый обстрел города не обходился без жертв. "До 2014-го цены были высокими. Потом упали. С 2016-го немного поднялись, стабильно продержавшись шесть лет. А сейчас резко подскочили", — рассказывает Афонасова.
Приобретают квартиры даже в Петровском районе — самом опасном. "Двушка" — от семисот тысяч до двух миллионов. Чем ближе к линии фронта, тем дешевле. Покупатели — местные, привыкшие к такой жизни. Уезжать в тыловые районы не спешат: "Тут родня, все кругом знакомо".
За двухкомнатную на улице Шуйской просят больше двух миллионов. На вопрос, почему так дорого, риелтор разводит руками: "Собственник ориентируется на цены в среднем по рынку. Покупателей хватает".
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМестная жительница убирает в квартире, пострадавшей в результате обстрела, Петровский район Донецка
Местная жительница убирает в квартире, пострадавшей в результате обстрела, Петровский район Донецка
"Пока держим паузу"
Подтянулся и рынок аренды недвижимости. Непросто найти что-то быстро и задешево.
"Рантье уже все распродали. А собственники не спешат сдавать жилье незнакомцам. Не доверяют, хотят приберечь — их право", — говорит Афонасова.
Спрос вырос в том числе из-за большого количества командированных журналистов, волонтеров и рабочих.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на строящиеся жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя
Вид на строящиеся жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя
Похожая ситуация и в других городах региона. Но в Мариуполе аренда дешевле, чем в столице ДНР.
Туда перебралась риелтор Анна Сиренко — "переждать неспокойное время". "Удивилась ценам. Дорого, — отмечает она. — Недавно нашла клиенту "двушку" в девятиэтажной хрущевке за 20 тысяч. Хозяева сначала просили тридцать".
Бывало, что за "однушку" без газа, отопления и даже бойлера хотели 20 тысяч. "Это связано с большим притоком рабочих, которые восстанавливают город. И они вынуждены подстраиваться под условия собственников".
Строители готовы заселиться и в дома, нуждающиеся в ремонте. "Сдали "трешку" за 15 тысяч. Стены повреждены — те вызвались их залатать", — приводит пример Сиренко.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРасчистка завалов после сноса одного из жилых домов в Мариуполе
Расчистка завалов после сноса одного из жилых домов в Мариуполе
Желающих приобрести и продать жилье в Мариуполе тоже немало. Но пока лишь аренда.
"В Мариуполь только-только начали выезжать наши донецкие нотариусы. Квартиры там не оформлялись, поскольку не было единых регистрационных центров, отделов технической инвентаризации. Все в процессе. Нотариат сейчас на паузе и в Донецке. Переходный период, — объясняет Юлия Афонасова. — Пока мы предлагаем "соглашение о задатке", это договор между сторонами. Как только ситуация прояснится, завершим сделку".
Риелторы надеются, что к весне все наладится. Правда, с окончательным переводом законодательства на российские стандарты, цены вряд ли пойдут вниз.