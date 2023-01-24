В Европарламенте готовят доклад по Сербии из-за России
В Европарламенте готовят новый критический доклад по Сербии из-за отношений с Россией
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 янв – РИА Новости. Сербия продолжает не поддерживать санкции в отношении России, проводятся встречи сербских официальных лиц с российскими из санкционных списков Запада, подписаны документы о совместных внешнеполитических приоритетах Москвы и Белграда на 2023-2024 годы, тем самым сербские власти последовательно отказываются согласовать свою внешнюю политику с ЕС, говорится в проекте доклада Европарламента.
Автор документа - евродепутат из Словакии Владимир Билчик, который является докладчиком о ежегодном прогрессе Сербии на пути к членству в Евросоюзе, опубликовал проект нового доклада. Документу предстоит пройти одобрение комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам, а затем утверждение на пленарном заседании ЕП.
"Отмечена согласованность Сербии с ЕС на голосованиях по резолюциям Генеральной ассамблеи ООН и исключению РФ из Совета по правам человека. Вызывает сожаление то, что Сербия последовательно не согласовывается с ограничительными мерами ЕС против России, а также близкие отношения Сербии с Россией", - цитирует телеканал N1 проект доклада.
"Вызывает сожаление то, что ключевые компоненты сербской внешней политики прямо противоречат позиции ЕС, включая подписание соглашений, которыми утверждаются совместные внешнеполитические приоритеты Сербии и России на 2023-24 годы и встречи с высокопоставленными функционерами из России, которые находятся в санкционных списках ЕС", - указал Билчик.
Евродепутат подчеркнул обеспокоенность в связи с назначением на пост главы директора Агентства безопасности и информации (БИА, невоенной спецслужбы Сербии) бывшего министра внутренних дел, а до того главы минобороны Александра Вулина, "известного своей антиесовской и пророссийской риторикой".
Президент Сербии Александр Вучич ранее предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
По его словам, Белград будет поддерживать территориальную целостность любой страны-члена ООН. Вучич указал, что Сербия поддерживает и соблюдает каждую резолюцию ООН, Устав ООН и задал вопрос "почему некоторые мировые державы не соблюдают Устав и резолюцию 1244 ООН, когда речь идет о Сербии" в отношении Косово и Метохии.