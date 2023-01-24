https://ria.ru/20230124/doklad-1847133814.html

В Европарламенте готовят доклад по Сербии из-за России

В Европарламенте готовят доклад по Сербии из-за России - РИА Новости, 24.01.2023

В Европарламенте готовят доклад по Сербии из-за России

Сербия продолжает не поддерживать санкции в отношении России, проводятся встречи сербских официальных лиц с российскими из санкционных списков Запада, подписаны РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:39

2023-01-24T16:39

2023-01-24T16:39

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 24 янв – РИА Новости. Сербия продолжает не поддерживать санкции в отношении России, проводятся встречи сербских официальных лиц с российскими из санкционных списков Запада, подписаны документы о совместных внешнеполитических приоритетах Москвы и Белграда на 2023-2024 годы, тем самым сербские власти последовательно отказываются согласовать свою внешнюю политику с ЕС, говорится в проекте доклада Европарламента. Автор документа - евродепутат из Словакии Владимир Билчик, который является докладчиком о ежегодном прогрессе Сербии на пути к членству в Евросоюзе, опубликовал проект нового доклада. Документу предстоит пройти одобрение комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам, а затем утверждение на пленарном заседании ЕП. "Отмечена согласованность Сербии с ЕС на голосованиях по резолюциям Генеральной ассамблеи ООН и исключению РФ из Совета по правам человека. Вызывает сожаление то, что Сербия последовательно не согласовывается с ограничительными мерами ЕС против России, а также близкие отношения Сербии с Россией", - цитирует телеканал N1 проект доклада. "Вызывает сожаление то, что ключевые компоненты сербской внешней политики прямо противоречат позиции ЕС, включая подписание соглашений, которыми утверждаются совместные внешнеполитические приоритеты Сербии и России на 2023-24 годы и встречи с высокопоставленными функционерами из России, которые находятся в санкционных списках ЕС", - указал Билчик. Евродепутат подчеркнул обеспокоенность в связи с назначением на пост главы директора Агентства безопасности и информации (БИА, невоенной спецслужбы Сербии) бывшего министра внутренних дел, а до того главы минобороны Александра Вулина, "известного своей антиесовской и пророссийской риторикой". Президент Сербии Александр Вучич ранее предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России. Вучич ранее подробно объяснил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, почему поддерживает территориальную целостность Украины и не поддерживает санкции против России. По его словам, Белград будет поддерживать территориальную целостность любой страны-члена ООН. Вучич указал, что Сербия поддерживает и соблюдает каждую резолюцию ООН, Устав ООН и задал вопрос "почему некоторые мировые державы не соблюдают Устав и резолюцию 1244 ООН, когда речь идет о Сербии" в отношении Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230124/kosovo-1847075706.html

https://ria.ru/20230122/kosovo-1846615715.html

https://ria.ru/20230120/vuchich-1846131223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, александр вучич, сербия, россия, белград (город), евросоюз, оон, европарламент, александр вулин