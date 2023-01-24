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В Европарламенте готовят доклад по Сербии из-за России - РИА Новости, 24.01.2023
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В Европарламенте готовят доклад по Сербии из-за России
В Европарламенте готовят доклад по Сербии из-за России - РИА Новости, 24.01.2023
В Европарламенте готовят доклад по Сербии из-за России
Сербия продолжает не поддерживать санкции в отношении России, проводятся встречи сербских официальных лиц с российскими из санкционных списков Запада, подписаны РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:39
2023-01-24T16:39
в мире
александр вучич
сербия
россия
белград (город)
евросоюз
оон
европарламент
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БЕЛГРАД, 24 янв – РИА Новости. Сербия продолжает не поддерживать санкции в отношении России, проводятся встречи сербских официальных лиц с российскими из санкционных списков Запада, подписаны документы о совместных внешнеполитических приоритетах Москвы и Белграда на 2023-2024 годы, тем самым сербские власти последовательно отказываются согласовать свою внешнюю политику с ЕС, говорится в проекте доклада Европарламента. Автор документа - евродепутат из Словакии Владимир Билчик, который является докладчиком о ежегодном прогрессе Сербии на пути к членству в Евросоюзе, опубликовал проект нового доклада. Документу предстоит пройти одобрение комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам, а затем утверждение на пленарном заседании ЕП. "Отмечена согласованность Сербии с ЕС на голосованиях по резолюциям Генеральной ассамблеи ООН и исключению РФ из Совета по правам человека. Вызывает сожаление то, что Сербия последовательно не согласовывается с ограничительными мерами ЕС против России, а также близкие отношения Сербии с Россией", - цитирует телеканал N1 проект доклада. "Вызывает сожаление то, что ключевые компоненты сербской внешней политики прямо противоречат позиции ЕС, включая подписание соглашений, которыми утверждаются совместные внешнеполитические приоритеты Сербии и России на 2023-24 годы и встречи с высокопоставленными функционерами из России, которые находятся в санкционных списках ЕС", - указал Билчик. Евродепутат подчеркнул обеспокоенность в связи с назначением на пост главы директора Агентства безопасности и информации (БИА, невоенной спецслужбы Сербии) бывшего министра внутренних дел, а до того главы минобороны Александра Вулина, "известного своей антиесовской и пророссийской риторикой". Президент Сербии Александр Вучич ранее предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России. Вучич ранее подробно объяснил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, почему поддерживает территориальную целостность Украины и не поддерживает санкции против России. По его словам, Белград будет поддерживать территориальную целостность любой страны-члена ООН. Вучич указал, что Сербия поддерживает и соблюдает каждую резолюцию ООН, Устав ООН и задал вопрос "почему некоторые мировые державы не соблюдают Устав и резолюцию 1244 ООН, когда речь идет о Сербии" в отношении Косово и Метохии.
https://ria.ru/20230124/kosovo-1847075706.html
https://ria.ru/20230122/kosovo-1846615715.html
https://ria.ru/20230120/vuchich-1846131223.html
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в мире, александр вучич, сербия, россия, белград (город), евросоюз, оон, европарламент, александр вулин
В мире, Александр Вучич, Сербия, Россия, Белград (город), Евросоюз, ООН, Европарламент, Александр Вулин
16:39 24.01.2023
 
В Европарламенте готовят доклад по Сербии из-за России

В Европарламенте готовят новый критический доклад по Сербии из-за отношений с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 янв – РИА Новости. Сербия продолжает не поддерживать санкции в отношении России, проводятся встречи сербских официальных лиц с российскими из санкционных списков Запада, подписаны документы о совместных внешнеполитических приоритетах Москвы и Белграда на 2023-2024 годы, тем самым сербские власти последовательно отказываются согласовать свою внешнюю политику с ЕС, говорится в проекте доклада Европарламента.
Автор документа - евродепутат из Словакии Владимир Билчик, который является докладчиком о ежегодном прогрессе Сербии на пути к членству в Евросоюзе, опубликовал проект нового доклада. Документу предстоит пройти одобрение комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам, а затем утверждение на пленарном заседании ЕП.
Сербы Косово с флагом Сербии - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 14:34
Власти Сербии пока не дали согласия на предложения Запада по Косово
"Отмечена согласованность Сербии с ЕС на голосованиях по резолюциям Генеральной ассамблеи ООН и исключению РФ из Совета по правам человека. Вызывает сожаление то, что Сербия последовательно не согласовывается с ограничительными мерами ЕС против России, а также близкие отношения Сербии с Россией", - цитирует телеканал N1 проект доклада.
"Вызывает сожаление то, что ключевые компоненты сербской внешней политики прямо противоречат позиции ЕС, включая подписание соглашений, которыми утверждаются совместные внешнеполитические приоритеты Сербии и России на 2023-24 годы и встречи с высокопоставленными функционерами из России, которые находятся в санкционных списках ЕС", - указал Билчик.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 16:52
Премьер Сербии заявила, что решения по Косово будут приниматься с народом
Евродепутат подчеркнул обеспокоенность в связи с назначением на пост главы директора Агентства безопасности и информации (БИА, невоенной спецслужбы Сербии) бывшего министра внутренних дел, а до того главы минобороны Александра Вулина, "известного своей антиесовской и пророссийской риторикой".
Президент Сербии Александр Вучич ранее предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
Вучич ранее подробно объяснил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, почему поддерживает территориальную целостность Украины и не поддерживает санкции против России.
По его словам, Белград будет поддерживать территориальную целостность любой страны-члена ООН. Вучич указал, что Сербия поддерживает и соблюдает каждую резолюцию ООН, Устав ООН и задал вопрос "почему некоторые мировые державы не соблюдают Устав и резолюцию 1244 ООН, когда речь идет о Сербии" в отношении Косово и Метохии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 00:04
Вучич объяснил позицию Сербии по Украине и антироссийским санкциям
 
В миреАлександр ВучичСербияРоссияБелград (город)ЕвросоюзООНЕвропарламентАлександр Вулин
 
 
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