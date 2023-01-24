https://ria.ru/20230124/dobrovoltsy-1847148480.html

Пригожин попросил внести в УК статью о запрете дискредитации добровольцев

Пригожин попросил внести в УК статью о запрете дискредитации добровольцев - РИА Новости, 24.01.2023

Пригожин попросил внести в УК статью о запрете дискредитации добровольцев

Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой проработать поправки в УК и защитить добровольцев,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:21

2023-01-24T17:21

2023-01-24T18:36

специальная военная операция на украине

общество

россия

евгений пригожин

вячеслав володин

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой проработать поправки в УК и защитить добровольцев, участвующих в спецоперации.По мнению Пригожина, необходимо запретить публикации "негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях".В новой статье, как отметил основатель "Группы Вагнера", следует ввести санкцию "в виде лишения свободы на срок до пяти лет".Кроме того, в письме к Володину Пригожин рассказал о ряде СМИ и блогерах, "которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев". "Подобную практику необходимо жестко пресечь с целью консолидации нашего общества в противостоянии внешним угрозам России", — резюмировал он.Статья 280.3 УК "Публичные действия, направленные на дискредитацию армии" переводит в уголовную плоскость административное правонарушение, совершенное повторно в течение года, и предполагает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. В случае если действия привели к тяжким последствиям, обвиняемому грозит до пяти лет колонии."Группа Вагнера", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации на Украине. Осенью прошлого года Евгений Пригожин признал, что основал группу в 2014 году.

https://ria.ru/20230121/prigozhin-1846404667.html

https://ria.ru/20230105/tsennosti-1843126098.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, евгений пригожин, вячеслав володин, чвк "вагнер"