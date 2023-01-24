https://ria.ru/20230124/dobrovoltsy-1847148480.html
Пригожин попросил внести в УК статью о запрете дискредитации добровольцев
Пригожин попросил внести в УК статью о запрете дискредитации добровольцев - РИА Новости, 24.01.2023
Пригожин попросил внести в УК статью о запрете дискредитации добровольцев
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой проработать поправки в УК и защитить добровольцев,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:21
2023-01-24T17:21
2023-01-24T18:36
специальная военная операция на украине
общество
россия
евгений пригожин
вячеслав володин
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой проработать поправки в УК и защитить добровольцев, участвующих в спецоперации.По мнению Пригожина, необходимо запретить публикации "негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях".В новой статье, как отметил основатель "Группы Вагнера", следует ввести санкцию "в виде лишения свободы на срок до пяти лет".Кроме того, в письме к Володину Пригожин рассказал о ряде СМИ и блогерах, "которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев". "Подобную практику необходимо жестко пресечь с целью консолидации нашего общества в противостоянии внешним угрозам России", — резюмировал он.Статья 280.3 УК "Публичные действия, направленные на дискредитацию армии" переводит в уголовную плоскость административное правонарушение, совершенное повторно в течение года, и предполагает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. В случае если действия привели к тяжким последствиям, обвиняемому грозит до пяти лет колонии."Группа Вагнера", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации на Украине. Осенью прошлого года Евгений Пригожин признал, что основал группу в 2014 году.
https://ria.ru/20230121/prigozhin-1846404667.html
https://ria.ru/20230105/tsennosti-1843126098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, евгений пригожин, вячеслав володин, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Евгений Пригожин, Вячеслав Володин, ЧВК "Вагнер"
17:21 24.01.2023 (обновлено: 18:36 24.01.2023)
Пригожин попросил внести в УК статью о запрете дискредитации добровольцев
Пригожин призвал проработать поправки в УК о запрете публикаций о прошлом добровольцев
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо
с просьбой проработать поправки в УК и защитить добровольцев, участвующих в спецоперации.
"Прошу Вас в срочном порядке проработать внесение в Уголовный кодекс статьи 280.5 "О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных", — говорится в обращении, опубликованном на странице компании "Конкорд" во "ВКонтакте".
По мнению Пригожина, необходимо запретить публикации "негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях".
В новой статье, как отметил основатель "Группы Вагнера", следует ввести санкцию "в виде лишения свободы на срок до пяти лет".
Кроме того, в письме к Володину Пригожин рассказал о ряде СМИ и блогерах, "которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев".
"Подобную практику необходимо жестко пресечь с целью консолидации нашего общества в противостоянии внешним угрозам России", — резюмировал он.
Статья 280.3 УК "Публичные действия, направленные на дискредитацию армии" переводит в уголовную плоскость административное правонарушение, совершенное повторно в течение года, и предполагает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. В случае если действия привели к тяжким последствиям, обвиняемому грозит до пяти лет колонии.
"Группа Вагнера", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации на Украине
. Осенью прошлого года Евгений Пригожин признал, что основал группу в 2014 году.