https://ria.ru/20230124/dobrovoltsy-1847093874.html

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации - РИА Новости, 24.01.2023

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону проведения спецоперации. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:12

2023-01-24T15:12

2023-01-24T15:15

специальная военная операция на украине

безопасность

чеченская республика (чечня)

россия

грозный

рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 24 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону проведения спецоперации. "Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев… Все добровольцы предварительно прошли обучение в Российском университете спецназа. Под чутким руководством наших инструкторов кто-то обрёл, а кто-то значительно улучшил свои навыки по тактической стрельбе и другие востребованные в зоне боевых действий способности. Другими словами, бойцы полностью готовы к выполнению оперативных задач", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее Кадыров сообщал, что более 9 тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа с начала спецоперации на Украине. Он назвал университет "магнитом" для настоящих патриотов.

https://ria.ru/20220805/spetsoperatsiya-1806645459.html

россия

грозный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, чеченская республика (чечня), россия, грозный, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр