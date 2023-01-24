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Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/dobrovoltsy-1847093874.html
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации - РИА Новости, 24.01.2023
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону проведения спецоперации. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:12
2023-01-24T15:15
специальная военная операция на украине
безопасность
чеченская республика (чечня)
россия
грозный
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 24 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону проведения спецоперации. "Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев… Все добровольцы предварительно прошли обучение в Российском университете спецназа. Под чутким руководством наших инструкторов кто-то обрёл, а кто-то значительно улучшил свои навыки по тактической стрельбе и другие востребованные в зоне боевых действий способности. Другими словами, бойцы полностью готовы к выполнению оперативных задач", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее Кадыров сообщал, что более 9 тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа с начала спецоперации на Украине. Он назвал университет "магнитом" для настоящих патриотов.
https://ria.ru/20220805/spetsoperatsiya-1806645459.html
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безопасность, чеченская республика (чечня), россия, грозный, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Чеченская республика (Чечня), Россия, Грозный, Рамзан Кадыров, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:12 24.01.2023 (обновлено: 15:15 24.01.2023)
 
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации

Кадыров: очередная группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 24 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону проведения спецоперации.
"Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев… Все добровольцы предварительно прошли обучение в Российском университете спецназа. Под чутким руководством наших инструкторов кто-то обрёл, а кто-то значительно улучшил свои навыки по тактической стрельбе и другие востребованные в зоне боевых действий способности. Другими словами, бойцы полностью готовы к выполнению оперативных задач", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Кадыров сообщал, что более 9 тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа с начала спецоперации на Украине. Он назвал университет "магнитом" для настоящих патриотов.
Инструктора на занятии по стрельбе из пистолета на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа 2022, 08:00
"Моральный дух важнее умений". Как готовят добровольцев на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧеченская республика (Чечня)РоссияГрозныйРамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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