15:12 24.01.2023 (обновлено: 15:15 24.01.2023)
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации
Кадыров: очередная группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 24 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону проведения спецоперации.
"Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев… Все добровольцы предварительно прошли обучение в Российском университете спецназа. Под чутким руководством наших инструкторов кто-то обрёл, а кто-то значительно улучшил свои навыки по тактической стрельбе и другие востребованные в зоне боевых действий способности. Другими словами, бойцы полностью готовы к выполнению оперативных задач", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Кадыров сообщал, что более 9 тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа с начала спецоперации на Украине. Он назвал университет "магнитом" для настоящих патриотов.
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