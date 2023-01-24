https://ria.ru/20230124/dnr-1847217649.html
ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке
ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке - РИА Новости, 24.01.2023
ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке
Украинские войска в 23.40 выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T23:56
2023-01-24T23:56
2023-01-24T23:56
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецк
нато
стирол
сцкк
в мире
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска в 23.40 выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, донецк, нато, стирол, сцкк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, НАТО, Стирол, СЦКК, В мире
ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке
Представительство ДНР: украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке