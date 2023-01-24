https://ria.ru/20230124/dnepr-1847079674.html
Херсонские власти заявили, что Киев регулярно пытается форсировать Днепр
Херсонские власти заявили, что Киев регулярно пытается форсировать Днепр - РИА Новости, 24.01.2023
Херсонские власти заявили, что Киев регулярно пытается форсировать Днепр
Попытки украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области происходят регулярно, но всегда терпят неудачу, заявил врио губернатора области Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:46
2023-01-24T14:46
2023-01-24T16:16
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
херсонская область
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Попытки украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области происходят регулярно, но всегда терпят неудачу, заявил врио губернатора области Владимир Сальдо."Попытки форсировать Днепр или переправиться с правого на левый берег регулярно возникают, но и регулярно терпят неудачу, потому что абсолютно вся пойма Днепра контролируется нашими вооруженными силами", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, смысла в таких попытках нет. "Это чисто выдумка тех командиров, которые получают приказы от преступного киевского режима", - пояснил врио губернатора.Сальдо заявил, что соответствующие приказы украинским военным отдают наемные кураторы."Я обращаюсь к военным: не выполняйте преступные приказы, находите способы уклоняться от них… Смысла в них абсолютно нет. Те командиры, которые такие приказы отдают, это в большей части кураторы и наемники, им нужна война - это их работа. И они за те деньги, которые им платят, готовы умирать", - подчеркнул он.Как сообщили во вторник в экстренных службах Херсонской области, Вооруженные силы РФ пресекли попытку форсирования Днепра в районе Новой Каховки, уничтожив около 100 украинских военных.
https://ria.ru/20230109/dnepr-1843568220.html
https://ria.ru/20230122/zaluzhnyy-1846603262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, украина, херсонская область , владимир сальдо, ситуация в днр и лнр, в мире
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14:46 24.01.2023 (обновлено: 16:16 24.01.2023)
Херсонские власти заявили, что Киев регулярно пытается форсировать Днепр
Сальдо заявил, что Киев регулярно пытается форсировать Днепр, но всегда терпит неудачу
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Попытки украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области происходят регулярно, но всегда терпят неудачу, заявил
врио губернатора области Владимир Сальдо.
"Попытки форсировать Днепр или переправиться с правого на левый берег регулярно возникают, но и регулярно терпят неудачу, потому что абсолютно вся пойма Днепра контролируется нашими вооруженными силами", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, смысла в таких попытках нет. "Это чисто выдумка тех командиров, которые получают приказы от преступного киевского режима", - пояснил врио губернатора.
Сальдо заявил, что соответствующие приказы украинским военным отдают наемные кураторы.
"Я обращаюсь к военным: не выполняйте преступные приказы, находите способы уклоняться от них… Смысла в них абсолютно нет. Те командиры, которые такие приказы отдают, это в большей части кураторы и наемники, им нужна война - это их работа. И они за те деньги, которые им платят, готовы умирать", - подчеркнул он.
Как сообщили во вторник в экстренных службах Херсонской области, Вооруженные силы РФ пресекли попытку форсирования Днепра в районе Новой Каховки, уничтожив около 100 украинских военных.