https://ria.ru/20230124/dnepr-1847079674.html

Херсонские власти заявили, что Киев регулярно пытается форсировать Днепр

Херсонские власти заявили, что Киев регулярно пытается форсировать Днепр - РИА Новости, 24.01.2023

Херсонские власти заявили, что Киев регулярно пытается форсировать Днепр

Попытки украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области происходят регулярно, но всегда терпят неудачу, заявил врио губернатора области Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:46

2023-01-24T14:46

2023-01-24T16:16

специальная военная операция на украине

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безопасность

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владимир сальдо

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Попытки украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области происходят регулярно, но всегда терпят неудачу, заявил врио губернатора области Владимир Сальдо."Попытки форсировать Днепр или переправиться с правого на левый берег регулярно возникают, но и регулярно терпят неудачу, потому что абсолютно вся пойма Днепра контролируется нашими вооруженными силами", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, смысла в таких попытках нет. "Это чисто выдумка тех командиров, которые получают приказы от преступного киевского режима", - пояснил врио губернатора.Сальдо заявил, что соответствующие приказы украинским военным отдают наемные кураторы."Я обращаюсь к военным: не выполняйте преступные приказы, находите способы уклоняться от них… Смысла в них абсолютно нет. Те командиры, которые такие приказы отдают, это в большей части кураторы и наемники, им нужна война - это их работа. И они за те деньги, которые им платят, готовы умирать", - подчеркнул он.Как сообщили во вторник в экстренных службах Херсонской области, Вооруженные силы РФ пресекли попытку форсирования Днепра в районе Новой Каховки, уничтожив около 100 украинских военных.

https://ria.ru/20230109/dnepr-1843568220.html

https://ria.ru/20230122/zaluzhnyy-1846603262.html

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Кирилл Волков

россия, безопасность, украина, херсонская область , владимир сальдо, ситуация в днр и лнр, в мире