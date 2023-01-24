https://ria.ru/20230124/dnepr-1847025238.html

ВС России пресекли попытку украинских войск форсировать Днепр

ВС России пресекли попытку украинских войск форсировать Днепр - РИА Новости, 24.01.2023

ВС России пресекли попытку украинских войск форсировать Днепр

Российские военные сорвали попытку подразделений ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:04

2023-01-24T12:04

2023-01-24T12:50

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826222064_0:181:3120:1937_1920x0_80_0_0_7631399539059772ac038a894f7cbaee.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 янв — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку подразделений ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть области, включая Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.В воскресенье и в ночь на понедельник ВСУ обстреливали Новую Каховку из артиллерийских орудий. Серьезные повреждения получили четыре жилых многоквартирных дома. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф