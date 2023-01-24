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ВС России пресекли попытку украинских войск форсировать Днепр - РИА Новости, 24.01.2023
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ВС России пресекли попытку украинских войск форсировать Днепр
ВС России пресекли попытку украинских войск форсировать Днепр - РИА Новости, 24.01.2023
ВС России пресекли попытку украинских войск форсировать Днепр
Российские военные сорвали попытку подразделений ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:04
2023-01-24T12:50
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 янв — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку подразделений ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть области, включая Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.В воскресенье и в ночь на понедельник ВСУ обстреливали Новую Каховку из артиллерийских орудий. Серьезные повреждения получили четыре жилых многоквартирных дома. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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вооруженные силы рф
Вооруженные силы РФ
12:04 24.01.2023 (обновлено: 12:50 24.01.2023)
 
ВС России пресекли попытку украинских войск форсировать Днепр

ВС России уничтожили десант ВСУ, пытавшийся на катерах форсировать Днепр

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРека Днепр возле Каховской ГЭС
Река Днепр возле Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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Река Днепр возле Каховской ГЭС. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 янв — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку подразделений ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
"С утра в районе Корсунка, Днепряны была попытка форсирования. Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы. По ним нанесли огневое поражение. Итог: шесть БМП, три катера, до 100 военнослужащих ВСУ", — сказал он.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть области, включая Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
В воскресенье и в ночь на понедельник ВСУ обстреливали Новую Каховку из артиллерийских орудий. Серьезные повреждения получили четыре жилых многоквартирных дома.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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