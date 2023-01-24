https://ria.ru/20230124/diversii-1847208594.html
Террористы в Идлибе готовят диверсии против российских военнослужащих
Террористы в Идлибе готовят диверсии против российских военнослужащих - РИА Новости, 24.01.2023
Террористы в Идлибе готовят диверсии против российских военнослужащих
Действующие в Идлибской зоне деэскалации террористы готовят диверсии против российских военнослужащих, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T22:05
2023-01-24T22:05
2023-01-24T23:30
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Действующие в Идлибской зоне деэскалации террористы готовят диверсии против российских военнослужащих, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров."В Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о подготовке террористическими формированиями серии диверсий и атак на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики и российских военнослужащих с целью обострения обстановки и срыва выполнения условий российско-турецких соглашений по совместному обеспечению режима прекращения огня", — заявил он.По словам военного, в районе населенных пунктов Эз-Зиара, Кафринджа и Каркур выявили скопления боевиков и бронетехники, а также зафиксировали переброску кустарных беспилотников в ударном снаряжении.Помимо этого, удалось обнаружить РЗСО, с помощью которых террористы планируют нанести провокационные удары по позициям сирийских правительственных войск, добавил Егоров."Боевики намерены распространить в соцсетях видеозаписи, свидетельствующие о якобы разрушениях гражданской инфраструктуры, для обвинения Вооруженных сил России и Сирии в нанесении неизбирательных ударов по территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям", — отметил он.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го была объявлена победа над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление САР, а также возвращение беженцев.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230111/idlib-1844261401.html
https://ria.ru/20230120/likvidatsiya-1846328552.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, идлиб (мухафаза), сирия, россия, сар, исламское государство
В мире, Идлиб (мухафаза), Сирия, Россия, САР, Война в Сирии, Исламское государство
22:05 24.01.2023 (обновлено: 23:30 24.01.2023)
Террористы в Идлибе готовят диверсии против российских военнослужащих
ЦПВС: в Идлибе террористы готовят диверсии и атаки против российских военнослужащих
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Действующие в Идлибской зоне деэскалации террористы готовят диверсии против российских военнослужащих, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.
"В Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о подготовке террористическими формированиями серии диверсий и атак на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики и российских военнослужащих с целью обострения обстановки и срыва выполнения условий российско-турецких соглашений по совместному обеспечению режима прекращения огня", — заявил он.
По словам военного, в районе населенных пунктов Эз-Зиара, Кафринджа и Каркур выявили скопления боевиков и бронетехники, а также зафиксировали переброску кустарных беспилотников в ударном снаряжении.
Помимо этого, удалось обнаружить РЗСО, с помощью которых террористы планируют нанести провокационные удары по позициям сирийских правительственных войск, добавил Егоров.
"Боевики намерены распространить в соцсетях видеозаписи, свидетельствующие о якобы разрушениях гражданской инфраструктуры, для обвинения Вооруженных сил России и Сирии
в нанесении неизбирательных ударов по территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям", — отметил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го была объявлена победа над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке
. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление САР, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.