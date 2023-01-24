https://ria.ru/20230124/diversii-1847208594.html

Террористы в Идлибе готовят диверсии против российских военнослужащих

Террористы в Идлибе готовят диверсии против российских военнослужащих - РИА Новости, 24.01.2023

Террористы в Идлибе готовят диверсии против российских военнослужащих

Действующие в Идлибской зоне деэскалации террористы готовят диверсии против российских военнослужащих, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T22:05

2023-01-24T22:05

2023-01-24T23:30

в мире

идлиб (мухафаза)

сирия

россия

сар

война в сирии

исламское государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574722492_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_19e3b28e33d878fa588d3942bbb8cd38.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Действующие в Идлибской зоне деэскалации террористы готовят диверсии против российских военнослужащих, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров."В Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о подготовке террористическими формированиями серии диверсий и атак на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики и российских военнослужащих с целью обострения обстановки и срыва выполнения условий российско-турецких соглашений по совместному обеспечению режима прекращения огня", — заявил он.По словам военного, в районе населенных пунктов Эз-Зиара, Кафринджа и Каркур выявили скопления боевиков и бронетехники, а также зафиксировали переброску кустарных беспилотников в ударном снаряжении.Помимо этого, удалось обнаружить РЗСО, с помощью которых террористы планируют нанести провокационные удары по позициям сирийских правительственных войск, добавил Егоров."Боевики намерены распространить в соцсетях видеозаписи, свидетельствующие о якобы разрушениях гражданской инфраструктуры, для обвинения Вооруженных сил России и Сирии в нанесении неизбирательных ударов по территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям", — отметил он.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го была объявлена победа над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление САР, а также возвращение беженцев.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230111/idlib-1844261401.html

https://ria.ru/20230120/likvidatsiya-1846328552.html

идлиб (мухафаза)

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, идлиб (мухафаза), сирия, россия, сар, исламское государство