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В Кремле заявили об угрозе отношениям с Германией в случае поставки танков - РИА Новости, 24.01.2023
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В Кремле заявили об угрозе отношениям с Германией в случае поставки танков
В Кремле заявили об угрозе отношениям с Германией в случае поставки танков - РИА Новости, 24.01.2023
В Кремле заявили об угрозе отношениям с Германией в случае поставки танков
Субстантивного диалога РФ и Германии не наблюдается, возможные поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для будущих отношений двух стран, заявил... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:48
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германия
россия
в мире
цены на нефть
олаф шольц
киев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Субстантивного диалога РФ и Германии не наблюдается, возможные поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для будущих отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Отношения и так находятся в достаточно низкой точке. И хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений", - сказал Песков журналистам.Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Олафа Шольца принять решение о поставках.Новый глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
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германия, россия, в мире, цены на нефть, олаф шольц, киев, евросоюз
Германия, Россия, В мире, Цены на нефть, Олаф Шольц, Киев, Евросоюз
12:48 24.01.2023 (обновлено: 13:01 24.01.2023)
 
В Кремле заявили об угрозе отношениям с Германией в случае поставки танков

Песков: поставки танков Украине не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Субстантивного диалога РФ и Германии не наблюдается, возможные поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для будущих отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Отношения и так находятся в достаточно низкой точке. И хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений", - сказал Песков журналистам.
Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Олафа Шольца принять решение о поставках.
Новый глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 08:00
Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки
 
ГерманияРоссияВ миреЦены на нефтьОлаф ШольцКиевЕвросоюз
 
 
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