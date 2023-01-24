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В Кремле заявили об угрозе отношениям с Германией в случае поставки танков

В Кремле заявили об угрозе отношениям с Германией в случае поставки танков - РИА Новости, 24.01.2023

В Кремле заявили об угрозе отношениям с Германией в случае поставки танков

Субстантивного диалога РФ и Германии не наблюдается, возможные поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для будущих отношений двух стран, заявил... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:48

2023-01-24T12:48

2023-01-24T13:01

германия

россия

в мире

цены на нефть

олаф шольц

киев

евросоюз

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Субстантивного диалога РФ и Германии не наблюдается, возможные поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для будущих отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Отношения и так находятся в достаточно низкой точке. И хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений", - сказал Песков журналистам.Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Олафа Шольца принять решение о поставках.Новый глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

германия

россия

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германия, россия, в мире, цены на нефть, олаф шольц, киев, евросоюз