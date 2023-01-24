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В Кремле заявили об угрозе отношениям с Германией в случае поставки танков
В Кремле заявили об угрозе отношениям с Германией в случае поставки танков - РИА Новости, 24.01.2023
В Кремле заявили об угрозе отношениям с Германией в случае поставки танков
Субстантивного диалога РФ и Германии не наблюдается, возможные поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для будущих отношений двух стран, заявил... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:48
2023-01-24T12:48
2023-01-24T13:01
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Субстантивного диалога РФ и Германии не наблюдается, возможные поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для будущих отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Отношения и так находятся в достаточно низкой точке. И хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений", - сказал Песков журналистам.Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Олафа Шольца принять решение о поставках.Новый глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
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германия, россия, в мире, цены на нефть, олаф шольц, киев, евросоюз
Германия, Россия, В мире, Цены на нефть, Олаф Шольц, Киев, Евросоюз
12:48 24.01.2023 (обновлено: 13:01 24.01.2023)
В Кремле заявили об угрозе отношениям с Германией в случае поставки танков
Песков: поставки танков Украине не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Субстантивного диалога РФ и Германии не наблюдается, возможные поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для будущих отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Отношения и так находятся в достаточно низкой точке. И хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений", - сказал Песков журналистам.
Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине
. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС
публично призвали Олафа Шольца
принять решение о поставках.
Новый глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.