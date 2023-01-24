https://ria.ru/20230124/devochka-1847143989.html

Пропавшую в Бурятии девочку нашли в Челябинске

Пропавшую в Бурятии девочку нашли в Челябинске - РИА Новости, 24.01.2023

Пропавшую в Бурятии девочку нашли в Челябинске

Девочку, которая неделю назад пропала в Бурятии, нашли за тысячи километров от дома — в Челябинске, сообщает республиканское МВД. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:12

2023-01-24T17:12

2023-01-24T22:23

происшествия

челябинск

россия

иволгинский район

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УЛАН-УДЭ, 24 янв — РИА Новости. Девочку, которая неделю назад пропала в Бурятии, нашли за тысячи километров от дома — в Челябинске, сообщает республиканское МВД. Как сообщало СУ СК РФ по Бурятии, вечером 17 января 13-летняя девочка, заявив, что идет к бабушке, вышла из дома в селе Сотниково Иволгинского района. До полуночи она каталась на машине с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств. Тот привез девочку обратно и оставил в центре села возле спортивного клуба. С тех пор о ней ничего не было известно. В поисках принимали участие волонтеры, сотрудники полиции. "Разыскиваемая 13-летняя <…> (девочка. — Прим. ред.) найдена полицейскими в Челябинске. В настоящее время с ней работают сотрудники полиции", — говорится на информационном портале ведомства. Отмечается, что в ближайшее время девочка будет передана законным представителям.

https://ria.ru/20230123/ivanova-1846875186.html

челябинск

россия

иволгинский район

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происшествия, челябинск, россия, иволгинский район