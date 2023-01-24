https://ria.ru/20230124/devochka-1847143989.html
Пропавшую в Бурятии девочку нашли в Челябинске
Пропавшую в Бурятии девочку нашли в Челябинске - РИА Новости, 24.01.2023
Пропавшую в Бурятии девочку нашли в Челябинске
Девочку, которая неделю назад пропала в Бурятии, нашли за тысячи километров от дома — в Челябинске, сообщает республиканское МВД. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:12
2023-01-24T17:12
2023-01-24T22:23
происшествия
челябинск
россия
иволгинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
УЛАН-УДЭ, 24 янв — РИА Новости. Девочку, которая неделю назад пропала в Бурятии, нашли за тысячи километров от дома — в Челябинске, сообщает республиканское МВД. Как сообщало СУ СК РФ по Бурятии, вечером 17 января 13-летняя девочка, заявив, что идет к бабушке, вышла из дома в селе Сотниково Иволгинского района. До полуночи она каталась на машине с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств. Тот привез девочку обратно и оставил в центре села возле спортивного клуба. С тех пор о ней ничего не было известно. В поисках принимали участие волонтеры, сотрудники полиции. "Разыскиваемая 13-летняя <…> (девочка. — Прим. ред.) найдена полицейскими в Челябинске. В настоящее время с ней работают сотрудники полиции", — говорится на информационном портале ведомства. Отмечается, что в ближайшее время девочка будет передана законным представителям.
https://ria.ru/20230123/ivanova-1846875186.html
челябинск
россия
иволгинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, россия, иволгинский район
Происшествия, Челябинск, Россия, Иволгинский район
17:12 24.01.2023 (обновлено: 22:23 24.01.2023)
Пропавшую в Бурятии девочку нашли в Челябинске
МВД: 13-летнюю девочку, неделю назад пропавшую в Бурятии, нашли в Челябинске