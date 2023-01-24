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ЛДПР предложила ввести статус "дети спецоперации" - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/deti-1847069673.html
ЛДПР предложила ввести статус "дети спецоперации"
ЛДПР предложила ввести статус "дети спецоперации" - РИА Новости, 24.01.2023
ЛДПР предложила ввести статус "дети спецоперации"
ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект об установлении статуса "дети спецоперации" и введении для них льгот, сообщил председатель комитета по... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:10
2023-01-24T14:30
специальная военная операция на украине
общество
лдпр
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект об установлении статуса "дети спецоперации" и введении для них льгот, сообщил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий."Льготы установит правительство или власти регионов — такие права предоставляются законопроектом… К данной категории будут отнесены те люди, чье детство (возрастом до 17 лет) прошло в четырех новых регионах и пришлось на период боевых действий в ходе СВО", — сообщили в пресс-службе партии.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за присоединение высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента. Путин 30 сентября подписал договоры с главами новых регионов об их принятии в состав России.
https://ria.ru/20221207/liza-1837009215.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
донбасс
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общество, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик), донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, донбасс, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, ЛДПР, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Украина, Запорожская область
14:10 24.01.2023 (обновлено: 14:30 24.01.2023)
 
ЛДПР предложила ввести статус "дети спецоперации"

ЛДПР внесла проект о введении статуса "дети спецоперации" для проживающих в новых регионах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект об установлении статуса "дети спецоперации" и введении для них льгот, сообщил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Льготы установит правительство или власти регионов — такие права предоставляются законопроектом… К данной категории будут отнесены те люди, чье детство (возрастом до 17 лет) прошло в четырех новых регионах и пришлось на период боевых действий в ходе СВО", — сообщили в пресс-службе партии.
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С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за присоединение высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента. Путин 30 сентября подписал договоры с главами новых регионов об их принятии в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛДПРГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияДонбассУкраинаЗапорожская область
 
 
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