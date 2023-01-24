https://ria.ru/20230124/deti-1847069673.html

ЛДПР предложила ввести статус "дети спецоперации"

ЛДПР предложила ввести статус "дети спецоперации" - РИА Новости, 24.01.2023

ЛДПР предложила ввести статус "дети спецоперации"

ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект об установлении статуса "дети спецоперации" и введении для них льгот, сообщил председатель комитета по... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:10

2023-01-24T14:10

2023-01-24T14:30

специальная военная операция на украине

общество

лдпр

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект об установлении статуса "дети спецоперации" и введении для них льгот, сообщил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий."Льготы установит правительство или власти регионов — такие права предоставляются законопроектом… К данной категории будут отнесены те люди, чье детство (возрастом до 17 лет) прошло в четырех новых регионах и пришлось на период боевых действий в ходе СВО", — сообщили в пресс-службе партии.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за присоединение высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента. Путин 30 сентября подписал договоры с главами новых регионов об их принятии в состав России.

https://ria.ru/20221207/liza-1837009215.html

https://ria.ru/20220929/donbass-1820316461.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

донбасс

украина

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик), донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, донбасс, украина, запорожская область