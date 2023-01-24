https://ria.ru/20230124/deripaska-1847114549.html

Источник прокомментировал обвинения США экс-агенту ФБР из-за Дерипаски

Источник прокомментировал обвинения США экс-агенту ФБР из-за Дерипаски - РИА Новости, 24.01.2023

Источник прокомментировал обвинения США экс-агенту ФБР из-за Дерипаски

Любой абсурдный предлог используется Западом, чтобы уничтожить репутацию российского бизнесмена Олега Дерипаски и лишить возможности работать, заявил РИА... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:57

2023-01-24T15:57

2023-01-24T15:57

олег дерипаска

сша

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Любой абсурдный предлог используется Западом, чтобы уничтожить репутацию российского бизнесмена Олега Дерипаски и лишить возможности работать, заявил РИА Новости источник, близкий к бизнесмену, комментируя предъявленные США обвинения высокопоставленному агенту ФБР Чарльзу Макгонигалу в якобы работе на него в нарушение санкций. Американское министерство в понедельник юстиции сообщило, что власти США предъявили обвинения в нарушении санкций Макгонигалу и отставному советско-российскому дипломату Сергею Шестакову, которые якобы работали на Олега Дерипаску. В минюсте США заявили, что Шестаков и Макгонигал в 2021 году якобы вступили в сговор с целью оказания "услуг Дерипаске в нарушение санкций США". Во время работы в ФБР Макгонигал занимался российскими предпринимателями, включая Дерипаску, добавляли в министерстве юстиции. Отмечается, что задержанным также предъявляются обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Макгонигал уже заявил, что не признает своей вины по обвинениям. "Любой российский промышленник, который десятилетиями вкладывается в развитие экономики своей страны, автоматически становится злейшим врагом для Запада и мишенью для спецслужб. А на Олега Дерипаску объявлена настоящая охота, причем со всех сторон. Его уже внесли в санкционный список и вынудили покинуть основанные им компании, но не останавливаются на этом. Любой абсурдный предлог сейчас используется, чтобы уничтожить его репутацию и лишить возможности работать", - сказал собеседник агентства. "Русал" был включен в санкционный список США в апреле 2018 года, а исключен - в январе 2019, когда американский минфин вывел из-под санкций "Эн+ Груп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибирэнерго" после того, как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,5% и перестал управлять компанией через совет директоров. При этом Дерипаска все еще включен в санкционный список США. Дерипаска называл незаконными санкции против него и в 2019 году подал иск в федеральный суд Вашингтона на министерство финансов США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Позднее суд США отказал ему в иске с требованием отменить введенные против него американские санкции, а Дерипаска, как передавал его представитель, назвал это решение предсказуемо абсурдным и намеревался дальше защищать себя. В 2021 году Дерипаска проиграл в Федеральном окружном суде по округу Колумбия иск об отмене санкций, введенных против него в 2018 году. Бизнесмен, оценивавший свои потери от рестрикций в миллиарды долларов, обжаловал данное решение в вышестоящем суде. В 2021-м ФБР провело обыск в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена тогда подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, заявив, что дома принадлежат родственникам Дерипаски и что обыски связаны с санкциями США. Минюст США тогда этот обыск комментировать не стал. Весной 2022 года апелляционный суд США по округу Колумбия также отклонил апелляцию Дерипаски об отмене американских санкций. Дерипаска также просил верховный суд США принять к рассмотрению его иск к министру финансов США Джанет Йеллен и решить, не вышла ли она за пределы полномочий, продолжая применять санкции, введенные против Дерипаски в 2018 году. Верховный суд США в октябре 2022 года эту попытку Дерипаски опротестовать введенные против него санкции тоже отклонил.

https://ria.ru/20230110/deripaska-1843883335.html

https://ria.ru/20221026/sud-1827045516.html

https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818591056.html

https://ria.ru/20221012/ukaz-1823536946.html

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Кирилл Волков

олег дерипаска, сша, в мире, россия, санкции в отношении россии