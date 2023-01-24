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Курский депутат сложил часть полномочий после видеопривета из Мексики - РИА Новости, 24.01.2023
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Курский депутат сложил часть полномочий после видеопривета из Мексики
Курский депутат сложил часть полномочий после видеопривета из Мексики - РИА Новости, 24.01.2023
Курский депутат сложил часть полномочий после видеопривета из Мексики
Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который в начале года записал видеопривет из Мексики, сложил полномочия заместителя председателя постоянного... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:57
2023-01-24T16:57
политика
курская область
курская областная дума
единая россия
мексика
роман старовойт
андрей турчак
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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который в начале года записал видеопривет из Мексики, сложил полномочия заместителя председателя постоянного комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Сегодня депутат Максим Васильев сложил свои полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале. В пресс-службе администрации Курской области РИА Новости пояснили, что Васильев остается депутатом областной думы. В новогодние праздники в Telegram-каналах появилось видео, на котором Васильев, находясь в Мексике, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!". Старовойт раскритиковал такой видеопривет. Позже комиссия по депутатской этике объявила Васильеву предупреждение. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал поведение курского депутата "верхом цинизма и бесчеловечности". Турчак отметил, что наиболее правильным поступком Васильева после возвращения из Мексики будет сложение депутатских полномочий.
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политика, курская область, курская областная дума, единая россия, мексика, роман старовойт, андрей турчак
Политика, Курская область, Курская областная Дума, Единая Россия, Мексика, Роман Старовойт, Андрей Турчак
16:57 24.01.2023
 
Курский депутат сложил часть полномочий после видеопривета из Мексики

Курский депутат после видеопривета из Мексики сложил полномочия зампреда комитета облдумы

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который в начале года записал видеопривет из Мексики, сложил полномочия заместителя председателя постоянного комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Сегодня депутат Максим Васильев сложил свои полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
В пресс-службе администрации Курской области РИА Новости пояснили, что Васильев остается депутатом областной думы.
В новогодние праздники в Telegram-каналах появилось видео, на котором Васильев, находясь в Мексике, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!". Старовойт раскритиковал такой видеопривет. Позже комиссия по депутатской этике объявила Васильеву предупреждение.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал поведение курского депутата "верхом цинизма и бесчеловечности". Турчак отметил, что наиболее правильным поступком Васильева после возвращения из Мексики будет сложение депутатских полномочий.
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 21:12
Курский губернатор раскритиковал депутата облдумы за видеопривет из Мексики
 
ПолитикаКурская областьКурская областная ДумаЕдиная РоссияМексикаРоман СтаровойтАндрей Турчак
 
 
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