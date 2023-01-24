https://ria.ru/20230124/deputat-1847139309.html
Курский депутат сложил часть полномочий после видеопривета из Мексики
Курский депутат сложил часть полномочий после видеопривета из Мексики - РИА Новости, 24.01.2023
Курский депутат сложил часть полномочий после видеопривета из Мексики
Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который в начале года записал видеопривет из Мексики, сложил полномочия заместителя председателя постоянного... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:57
2023-01-24T16:57
2023-01-24T16:57
политика
курская область
курская областная дума
единая россия
мексика
роман старовойт
андрей турчак
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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который в начале года записал видеопривет из Мексики, сложил полномочия заместителя председателя постоянного комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Сегодня депутат Максим Васильев сложил свои полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале. В пресс-службе администрации Курской области РИА Новости пояснили, что Васильев остается депутатом областной думы. В новогодние праздники в Telegram-каналах появилось видео, на котором Васильев, находясь в Мексике, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!". Старовойт раскритиковал такой видеопривет. Позже комиссия по депутатской этике объявила Васильеву предупреждение. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал поведение курского депутата "верхом цинизма и бесчеловечности". Турчак отметил, что наиболее правильным поступком Васильева после возвращения из Мексики будет сложение депутатских полномочий.
https://ria.ru/20230107/deputat-1843422918.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, курская областная дума, единая россия, мексика, роман старовойт, андрей турчак
Политика, Курская область, Курская областная Дума, Единая Россия, Мексика, Роман Старовойт, Андрей Турчак
Курский депутат сложил часть полномочий после видеопривета из Мексики
Курский депутат после видеопривета из Мексики сложил полномочия зампреда комитета облдумы