https://ria.ru/20230124/deputat-1847139309.html

Курский депутат сложил часть полномочий после видеопривета из Мексики

Курский депутат сложил часть полномочий после видеопривета из Мексики - РИА Новости, 24.01.2023

Курский депутат сложил часть полномочий после видеопривета из Мексики

Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который в начале года записал видеопривет из Мексики, сложил полномочия заместителя председателя постоянного... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:57

2023-01-24T16:57

2023-01-24T16:57

политика

курская область

курская областная дума

единая россия

мексика

роман старовойт

андрей турчак

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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который в начале года записал видеопривет из Мексики, сложил полномочия заместителя председателя постоянного комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Сегодня депутат Максим Васильев сложил свои полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале. В пресс-службе администрации Курской области РИА Новости пояснили, что Васильев остается депутатом областной думы. В новогодние праздники в Telegram-каналах появилось видео, на котором Васильев, находясь в Мексике, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!". Старовойт раскритиковал такой видеопривет. Позже комиссия по депутатской этике объявила Васильеву предупреждение. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал поведение курского депутата "верхом цинизма и бесчеловечности". Турчак отметил, что наиболее правильным поступком Васильева после возвращения из Мексики будет сложение депутатских полномочий.

https://ria.ru/20230107/deputat-1843422918.html

курская область

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, курская область, курская областная дума, единая россия, мексика, роман старовойт, андрей турчак