https://ria.ru/20230124/delo-1847126441.html

На Украине возбудят дело против депутата Рады о незаконном обогащении

На Украине возбудят дело против депутата Рады о незаконном обогащении - РИА Новости, 24.01.2023

На Украине возбудят дело против депутата Рады о незаконном обогащении

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины обратилась в генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело о незаконном обогащении в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:20

2023-01-24T16:20

2023-01-24T16:22

в мире

украина

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины обратилась в генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело о незаконном обогащении в отношении депутата парламента от партии "Слуга народа" Павла Халимона, сообщает издание "Общественное". "В САП подтвердили, что попросили генпрокурора возбудить уголовное дело в отношении народного депутата от партии "Слуга народа" Павла Халимона по факту незаконного обогащения", - сообщает издание, ссылаясь на пресс-секретаря антикоррупционной прокуратуры Ольгу Постолюк. В октябре 2022 года экс-заместителю министра обороны и бывшему руководителю одного из департаментов минобороны Украины сообщили о подозрении по статье о препятствовании деятельности украинских войск. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Решался вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Имя фигурантов не называлось, однако агентство "РБК-Украина" сообщало со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что речь идет о бывшем замминистра обороны Халимоне.

https://ria.ru/20230124/ukraina-1847066749.html

https://ria.ru/20230124/otstavka-1847077470.html

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в мире, украина, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)