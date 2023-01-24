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На Украине возбудят дело против депутата Рады о незаконном обогащении - РИА Новости, 24.01.2023
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На Украине возбудят дело против депутата Рады о незаконном обогащении
На Украине возбудят дело против депутата Рады о незаконном обогащении - РИА Новости, 24.01.2023
На Украине возбудят дело против депутата Рады о незаконном обогащении
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины обратилась в генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело о незаконном обогащении в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:20
2023-01-24T16:22
в мире
украина
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины обратилась в генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело о незаконном обогащении в отношении депутата парламента от партии "Слуга народа" Павла Халимона, сообщает издание "Общественное". "В САП подтвердили, что попросили генпрокурора возбудить уголовное дело в отношении народного депутата от партии "Слуга народа" Павла Халимона по факту незаконного обогащения", - сообщает издание, ссылаясь на пресс-секретаря антикоррупционной прокуратуры Ольгу Постолюк. В октябре 2022 года экс-заместителю министра обороны и бывшему руководителю одного из департаментов минобороны Украины сообщили о подозрении по статье о препятствовании деятельности украинских войск. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Решался вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Имя фигурантов не называлось, однако агентство "РБК-Украина" сообщало со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что речь идет о бывшем замминистра обороны Халимоне.
https://ria.ru/20230124/ukraina-1847066749.html
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в мире, украина, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
16:20 24.01.2023 (обновлено: 16:22 24.01.2023)
 
На Украине возбудят дело против депутата Рады о незаконном обогащении

На Украине возбудят дело против депутата Рады Халимона о незаконном обогащении

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины обратилась в генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело о незаконном обогащении в отношении депутата парламента от партии "Слуга народа" Павла Халимона, сообщает издание "Общественное".
"В САП подтвердили, что попросили генпрокурора возбудить уголовное дело в отношении народного депутата от партии "Слуга народа" Павла Халимона по факту незаконного обогащения", - сообщает издание, ссылаясь на пресс-секретаря антикоррупционной прокуратуры Ольгу Постолюк.
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В октябре 2022 года экс-заместителю министра обороны и бывшему руководителю одного из департаментов минобороны Украины сообщили о подозрении по статье о препятствовании деятельности украинских войск. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Решался вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Имя фигурантов не называлось, однако агентство "РБК-Украина" сообщало со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что речь идет о бывшем замминистра обороны Халимоне.
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В миреУкраинаСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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