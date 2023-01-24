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Депутатам могут разрешить публиковать декларации без личных данных - РИА Новости, 24.01.2023
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Депутатам могут разрешить публиковать декларации без личных данных
Депутатам могут разрешить публиковать декларации без личных данных - РИА Новости, 24.01.2023
Депутатам могут разрешить публиковать декларации без личных данных
Сенаторы изучат предложение депутатов Госдумы РФ публиковать декларации парламентариев без личных данных, только обобщенную информацию, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T00:59
2023-01-24T00:59
политика
вячеслав тимченко
россия
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сенаторы изучат предложение депутатов Госдумы РФ публиковать декларации парламентариев без личных данных, только обобщенную информацию, сообщил РИА Новости в понедельник глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку к законопроекту о публичной власти, согласно которой в интернете перестанут публиковать декларации депутатов и сенаторов, будет размещаться только общая информация - сколько деклараций было подано. Эта норма может заработать с марта текущего года. Тимченко пояснил, что пока не видел документ. "Когда поступит, изучим и выскажем свою позицию", - сказал политик.
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политика, вячеслав тимченко, россия, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Вячеслав Тимченко, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
00:59 24.01.2023
 
Депутатам могут разрешить публиковать декларации без личных данных

Сенаторы изучат предложение публиковать декларации парламентариев без личных данных

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сенаторы изучат предложение депутатов Госдумы РФ публиковать декларации парламентариев без личных данных, только обобщенную информацию, сообщил РИА Новости в понедельник глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку к законопроекту о публичной власти, согласно которой в интернете перестанут публиковать декларации депутатов и сенаторов, будет размещаться только общая информация - сколько деклараций было подано. Эта норма может заработать с марта текущего года.
Тимченко пояснил, что пока не видел документ.
"Когда поступит, изучим и выскажем свою позицию", - сказал политик.
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