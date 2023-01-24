https://ria.ru/20230124/deklaratsii-1846955517.html

Депутатам могут разрешить публиковать декларации без личных данных

Депутатам могут разрешить публиковать декларации без личных данных - РИА Новости, 24.01.2023

Депутатам могут разрешить публиковать декларации без личных данных

Сенаторы изучат предложение депутатов Госдумы РФ публиковать декларации парламентариев без личных данных, только обобщенную информацию, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T00:59

2023-01-24T00:59

2023-01-24T00:59

политика

вячеслав тимченко

россия

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сенаторы изучат предложение депутатов Госдумы РФ публиковать декларации парламентариев без личных данных, только обобщенную информацию, сообщил РИА Новости в понедельник глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку к законопроекту о публичной власти, согласно которой в интернете перестанут публиковать декларации депутатов и сенаторов, будет размещаться только общая информация - сколько деклараций было подано. Эта норма может заработать с марта текущего года. Тимченко пояснил, что пока не видел документ. "Когда поступит, изучим и выскажем свою позицию", - сказал политик.

https://ria.ru/20230124/granitsa-1846952735.html

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политика, вячеслав тимченко, россия, госдума рф, совет федерации рф