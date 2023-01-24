https://ria.ru/20230124/defitsit-1847098301.html

Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците некоторых антибиотиков

Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците некоторых антибиотиков - РИА Новости, 24.01.2023

Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците некоторых антибиотиков

Дефицита препаратов с действующими веществами цефуроксим и цефиксим в Москве нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:20

2023-01-24T15:20

2023-01-24T15:20

общество

здоровье - общество

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Дефицита препаратов с действующими веществами цефуроксим и цефиксим в Москве нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в России возник дефицит некоторых детских антибиотиков, в том числе пропал цефуроксим. "На складе центра лекарственного обеспечения депздрава Москвы имеется товарный запас цефуроксима в таблетках по 250 мг более чем на полгода, а также запас цефалоспоринового антибиотика III поколения "Цефиксим" в гранулах для приготовления суспензии более чем на 4 месяца. Более того, департаментом здравоохранения уже осуществляется закупка для обеспечения дальнейшей потребности", - рассказали в пресс-службе. В департаменте уточнили, что препаратом с торговым наименованием "Зиннат" (международное непатентованное название "Цефуроксим") пациенты обеспечиваются исключительно по индивидуальной закупке, лекарственный препарат отпускается только по рецепту врача. Аптеки департамента бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей льготных категорий. "Также сообщаем, что на рынке представлен широкий ассортимент различных антибактериальных препаратов, а отпускаются они только по рецепту врача. Подчеркиваем, что в Москве регулярно ведется мониторинг наличия в аптеках лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп, чтобы своевременно осуществлять закупки и поддерживать запас лекарственных препаратов", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230123/podderzhka-1846940247.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, москва, россия