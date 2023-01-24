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Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците некоторых антибиотиков - РИА Новости, 24.01.2023
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Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците некоторых антибиотиков
Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците некоторых антибиотиков - РИА Новости, 24.01.2023
Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците некоторых антибиотиков
Дефицита препаратов с действующими веществами цефуроксим и цефиксим в Москве нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:20
2023-01-24T15:20
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Дефицита препаратов с действующими веществами цефуроксим и цефиксим в Москве нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в России возник дефицит некоторых детских антибиотиков, в том числе пропал цефуроксим. "На складе центра лекарственного обеспечения депздрава Москвы имеется товарный запас цефуроксима в таблетках по 250 мг более чем на полгода, а также запас цефалоспоринового антибиотика III поколения "Цефиксим" в гранулах для приготовления суспензии более чем на 4 месяца. Более того, департаментом здравоохранения уже осуществляется закупка для обеспечения дальнейшей потребности", - рассказали в пресс-службе. В департаменте уточнили, что препаратом с торговым наименованием "Зиннат" (международное непатентованное название "Цефуроксим") пациенты обеспечиваются исключительно по индивидуальной закупке, лекарственный препарат отпускается только по рецепту врача. Аптеки департамента бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей льготных категорий. "Также сообщаем, что на рынке представлен широкий ассортимент различных антибактериальных препаратов, а отпускаются они только по рецепту врача. Подчеркиваем, что в Москве регулярно ведется мониторинг наличия в аптеках лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп, чтобы своевременно осуществлять закупки и поддерживать запас лекарственных препаратов", - добавили в пресс-службе.
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общество, здоровье - общество, москва, россия
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Россия
15:20 24.01.2023
 
Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците некоторых антибиотиков

Депздрав Москвы: в столице нет дефицита лекарств с веществами цефуроксим и цефиксим

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармацевт в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Дефицита препаратов с действующими веществами цефуроксим и цефиксим в Москве нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в России возник дефицит некоторых детских антибиотиков, в том числе пропал цефуроксим.
"На складе центра лекарственного обеспечения депздрава Москвы имеется товарный запас цефуроксима в таблетках по 250 мг более чем на полгода, а также запас цефалоспоринового антибиотика III поколения "Цефиксим" в гранулах для приготовления суспензии более чем на 4 месяца. Более того, департаментом здравоохранения уже осуществляется закупка для обеспечения дальнейшей потребности", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте уточнили, что препаратом с торговым наименованием "Зиннат" (международное непатентованное название "Цефуроксим") пациенты обеспечиваются исключительно по индивидуальной закупке, лекарственный препарат отпускается только по рецепту врача. Аптеки департамента бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей льготных категорий.
"Также сообщаем, что на рынке представлен широкий ассортимент различных антибактериальных препаратов, а отпускаются они только по рецепту врача. Подчеркиваем, что в Москве регулярно ведется мониторинг наличия в аптеках лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп, чтобы своевременно осуществлять закупки и поддерживать запас лекарственных препаратов", - добавили в пресс-службе.
Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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