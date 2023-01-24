https://ria.ru/20230124/davlenie-1846997195.html

Запад будет и дальше давить на Россию, заявил Турчак

Запад будет и дальше давить на Россию, заявил Турчак - РИА Новости, 24.01.2023

Запад будет и дальше давить на Россию, заявил Турчак

Внешнее давление Запада будет оказываться на Россию и в последующие годы, что вместе с проведением спецоперации придало особую актуальность теме... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:26

2023-01-24T10:26

2023-01-24T10:47

андрей турчак

россия

единая россия

санкции в отношении россии

импортозамещение

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Внешнее давление Запада будет оказываться на Россию и в последующие годы, что вместе с проведением спецоперации придало особую актуальность теме импортозамещения и технологического суверенитета страны, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Все мы понимаем, что особую актуальность этой теме (импортозамещению и технологическому суверенитету страны - ред.) придало проведение специальной военной операции и то внешнее давление Запада, которое оказывалось, оказывается и, как мы понимаем, будет оказывать на нашу страну в последующие годы", - сказал Турчак на всероссийском совещании по вопросам импортозамещения.Он также поблагодарил тех предпринимателей, кто не уехал из страны и продолжил работу в "непростых условиях", а также оказывает помощь фронту.Турчак уточнил, что к реализации проекта активно подключились корпорация "Ростех" и Торгово-промышленная палата РФ. Также, по его словам, партия в прошлом году провела масштабный форум, посвящённый предпринимательству и импортозамещению.

https://ria.ru/20221202/proizvodstvo-1835839899.html

https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846851653.html

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андрей турчак, россия, единая россия, санкции в отношении россии, импортозамещение