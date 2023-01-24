10:26 24.01.2023 (обновлено: 10:47 24.01.2023)
Запад будет и дальше давить на Россию, заявил Турчак
Турчак: внешнее давление Запада и спецоперация придали актуальность теме импортозамещения
Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Внешнее давление Запада будет оказываться на Россию и в последующие годы, что вместе с проведением спецоперации придало особую актуальность теме импортозамещения и технологического суверенитета страны, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Все мы понимаем, что особую актуальность этой теме (импортозамещению и технологическому суверенитету страны - ред.) придало проведение специальной военной операции и то внешнее давление Запада, которое оказывалось, оказывается и, как мы понимаем, будет оказывать на нашу страну в последующие годы", - сказал Турчак на всероссийском совещании по вопросам импортозамещения.
Он также поблагодарил тех предпринимателей, кто не уехал из страны и продолжил работу в "непростых условиях", а также оказывает помощь фронту.
"Мы понимаем, что давление Запада на нашу экономику будет только нарастать, поэтому "Единая Россия" со своей стороны также активизировала работу по импортозамещению. В прошлом году... мы запустили партийный проект "Выбирай своё", направленный на поддержку выпуска отечественной продукции", - уточнил политик.
Турчак уточнил, что к реализации проекта активно подключились корпорация "Ростех" и Торгово-промышленная палата РФ. Также, по его словам, партия в прошлом году провела масштабный форум, посвящённый предпринимательству и импортозамещению.