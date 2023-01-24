Рейтинг@Mail.ru
Запад будет и дальше давить на Россию, заявил Турчак - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/davlenie-1846997195.html
Запад будет и дальше давить на Россию, заявил Турчак
Запад будет и дальше давить на Россию, заявил Турчак - РИА Новости, 24.01.2023
Запад будет и дальше давить на Россию, заявил Турчак
Внешнее давление Запада будет оказываться на Россию и в последующие годы, что вместе с проведением спецоперации придало особую актуальность теме... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:26
2023-01-24T10:47
андрей турчак
россия
единая россия
санкции в отношении россии
импортозамещение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841844495_0:35:3076:1765_1920x0_80_0_0_bdef7019b3e76f134e495a1d867e5785.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Внешнее давление Запада будет оказываться на Россию и в последующие годы, что вместе с проведением спецоперации придало особую актуальность теме импортозамещения и технологического суверенитета страны, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Все мы понимаем, что особую актуальность этой теме (импортозамещению и технологическому суверенитету страны - ред.) придало проведение специальной военной операции и то внешнее давление Запада, которое оказывалось, оказывается и, как мы понимаем, будет оказывать на нашу страну в последующие годы", - сказал Турчак на всероссийском совещании по вопросам импортозамещения.Он также поблагодарил тех предпринимателей, кто не уехал из страны и продолжил работу в "непростых условиях", а также оказывает помощь фронту.Турчак уточнил, что к реализации проекта активно подключились корпорация "Ростех" и Торгово-промышленная палата РФ. Также, по его словам, партия в прошлом году провела масштабный форум, посвящённый предпринимательству и импортозамещению.
https://ria.ru/20221202/proizvodstvo-1835839899.html
https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846851653.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841844495_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c044ccd0ce43116b701d6e20c46d17cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей турчак, россия, единая россия, санкции в отношении россии, импортозамещение
Андрей Турчак, Россия, Единая Россия, Санкции в отношении России, Импортозамещение
10:26 24.01.2023 (обновлено: 10:47 24.01.2023)
 
Запад будет и дальше давить на Россию, заявил Турчак

Турчак: внешнее давление Запада и спецоперация придали актуальность теме импортозамещения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Андрей Турчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Внешнее давление Запада будет оказываться на Россию и в последующие годы, что вместе с проведением спецоперации придало особую актуальность теме импортозамещения и технологического суверенитета страны, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Все мы понимаем, что особую актуальность этой теме (импортозамещению и технологическому суверенитету страны - ред.) придало проведение специальной военной операции и то внешнее давление Запада, которое оказывалось, оказывается и, как мы понимаем, будет оказывать на нашу страну в последующие годы", - сказал Турчак на всероссийском совещании по вопросам импортозамещения.
В Сергиевом Посаде откроется импортозамещающее производство строительных материалов - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря 2022, 13:02Новости Подмосковья
В Подмосковье построят импортозамещающее производство стройматериалов
Он также поблагодарил тех предпринимателей, кто не уехал из страны и продолжил работу в "непростых условиях", а также оказывает помощь фронту.
"Мы понимаем, что давление Запада на нашу экономику будет только нарастать, поэтому "Единая Россия" со своей стороны также активизировала работу по импортозамещению. В прошлом году... мы запустили партийный проект "Выбирай своё", направленный на поддержку выпуска отечественной продукции", - уточнил политик.
Турчак уточнил, что к реализации проекта активно подключились корпорация "Ростех" и Торгово-промышленная палата РФ. Также, по его словам, партия в прошлом году провела масштабный форум, посвящённый предпринимательству и импортозамещению.
Российские военнослужащие готовят к запуску беспилотник ZALA - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 16:19
Bloomberg узнал детали очередных санкций ЕС против России
 
Андрей ТурчакРоссияЕдиная РоссияСанкции в отношении РоссииИмпортозамещение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала