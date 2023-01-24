https://ria.ru/20230124/dannye-1847045290.html

"Почта России" опровергла сообщения о новой утечке данных

"Почта России" опровергла сообщения о новой утечке данных - РИА Новости, 24.01.2023

"Почта России" опровергла сообщения о новой утечке данных

Новой утечки информации в "Почте России" не было, злоумышленники выкладывают неактуальные данные с измененной датой создания записей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:52

2023-01-24T12:52

2023-01-24T13:23

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кибербезопасность

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новой утечки информации в "Почте России" не было, злоумышленники выкладывают неактуальные данные с измененной датой создания записей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее во вторник в телеграм-каналах появилась информация о том, что в открытый доступ попал второй фрагмент базы данных, содержащей сведения о клиентах "Почты России"."Наши специалисты информационной безопасности исследовали упомянутую в запросе базу данных. Злоумышленники продолжают выкладывать неактуальные данные с подменой даты создания записей. Это компиляция из других утечек информации", - рассказали в компании.Добавляется, что компания после июльского инцидента провела полный аудит безопасности информационных систем, и "никаких утечек из них не было".Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании, сообщили РИА Новости в ведомстве. Там напомнили, что в соответствии с законодательством о персональных данных оператор должен уведомить Роскомнадзор об инциденте в течение суток с момента происшествия."Почта России" в конце июля подтвердила частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика. Однако, как отмечала компания, банковские данные клиентов не пострадали, а у взломщиков нет доступа к другим записям.

https://ria.ru/20221227/utechki-1841784652.html

https://ria.ru/20221226/kiberugrozy-1841417588.html

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технологии, почта россии, кибербезопасность, россия