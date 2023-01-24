https://ria.ru/20230124/chvk-1847071409.html

На евразийском пространстве действуют французские ЧВК, заявил Лавров

На евразийском пространстве действуют французские ЧВК, заявил Лавров - РИА Новости, 24.01.2023

На евразийском пространстве действуют французские ЧВК, заявил Лавров

Несколько французских частных военных компаний действуют на обширном евразийском пространстве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:17

2023-01-24T14:17

2023-01-24T14:17

сергей лавров

россия

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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Несколько французских частных военных компаний действуют на обширном евразийском пространстве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Кстати, на этом обширном евразийском пространстве работают, по моей информации, несколько достаточно многочисленных французских частных военных компаний", - сказал министр в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20230123/motsart-1846900477.html

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2023

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сергей лавров, россия