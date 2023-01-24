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На евразийском пространстве действуют французские ЧВК, заявил Лавров - РИА Новости, 24.01.2023
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На евразийском пространстве действуют французские ЧВК, заявил Лавров
На евразийском пространстве действуют французские ЧВК, заявил Лавров - РИА Новости, 24.01.2023
На евразийском пространстве действуют французские ЧВК, заявил Лавров
Несколько французских частных военных компаний действуют на обширном евразийском пространстве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:17
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сергей лавров
россия
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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Несколько французских частных военных компаний действуют на обширном евразийском пространстве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Кстати, на этом обширном евразийском пространстве работают, по моей информации, несколько достаточно многочисленных французских частных военных компаний", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
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сергей лавров, россия
Сергей Лавров, Россия
14:17 24.01.2023
 
На евразийском пространстве действуют французские ЧВК, заявил Лавров

Лавров заявил, что на евразийском пространстве действуют несколько французских ЧВК

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Несколько французских частных военных компаний действуют на обширном евразийском пространстве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Кстати, на этом обширном евразийском пространстве работают, по моей информации, несколько достаточно многочисленных французских частных военных компаний", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
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