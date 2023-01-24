https://ria.ru/20230124/chasy-1847214312.html
Медведев предложил лидерам США и Германии остановить тиканье ядерных часов
Медведев предложил лидерам США и Германии остановить тиканье ядерных часов - РИА Новости, 24.01.2023
Медведев предложил лидерам США и Германии остановить тиканье ядерных часов
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил лидерам США и ФРГ остановить тиканье ядерных часов, но сначала - осознать, что их украинская стрелка... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T23:20
2023-01-24T23:20
2023-01-24T23:20
в мире
дмитрий медведев
джо байден
олаф шольц
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил лидерам США и ФРГ остановить тиканье ядерных часов, но сначала - осознать, что их украинская стрелка заржавела. Стрелки часов "Судного дня", указывающих на угрозу глобальной катастрофы, рекордно близко подошли к "ядерной полуночи" - до нее 90 секунд, сообщил "Бюллетень ученых-атомщиков". "Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела", - сказал Медведев РИА Новости, отвечая на вопрос, что сделать, чтобы отодвинуть стрелку этих часов хоть чуть-чуть назад.
https://ria.ru/20221215/ukraina-1838849722.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дмитрий медведев, джо байден, олаф шольц
В мире, Дмитрий Медведев, Джо Байден, Олаф Шольц
Медведев предложил лидерам США и Германии остановить тиканье ядерных часов
Зампред Совбеза Медведев предложил Байдену и Шольцу остановить тиканье ядерных часов
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил лидерам США и ФРГ остановить тиканье ядерных часов, но сначала - осознать, что их украинская стрелка заржавела.
Стрелки часов "Судного дня", указывающих на угрозу глобальной катастрофы, рекордно близко подошли к "ядерной полуночи" - до нее 90 секунд, сообщил "Бюллетень ученых-атомщиков".
"Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела", - сказал Медведев РИА Новости, отвечая на вопрос, что сделать, чтобы отодвинуть стрелку этих часов хоть чуть-чуть назад.