Рейтинг@Mail.ru
Медведев предложил лидерам США и Германии остановить тиканье ядерных часов - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/chasy-1847214312.html
Медведев предложил лидерам США и Германии остановить тиканье ядерных часов
Медведев предложил лидерам США и Германии остановить тиканье ядерных часов - РИА Новости, 24.01.2023
Медведев предложил лидерам США и Германии остановить тиканье ядерных часов
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил лидерам США и ФРГ остановить тиканье ядерных часов, но сначала - осознать, что их украинская стрелка... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T23:20
2023-01-24T23:20
в мире
дмитрий медведев
джо байден
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:20:2742:1562_1920x0_80_0_0_28460172c6acc074c0f9fd1b8f790b54.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил лидерам США и ФРГ остановить тиканье ядерных часов, но сначала - осознать, что их украинская стрелка заржавела. Стрелки часов "Судного дня", указывающих на угрозу глобальной катастрофы, рекордно близко подошли к "ядерной полуночи" - до нее 90 секунд, сообщил "Бюллетень ученых-атомщиков". "Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела", - сказал Медведев РИА Новости, отвечая на вопрос, что сделать, чтобы отодвинуть стрелку этих часов хоть чуть-чуть назад.
https://ria.ru/20221215/ukraina-1838849722.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий медведев, джо байден, олаф шольц
В мире, Дмитрий Медведев, Джо Байден, Олаф Шольц
23:20 24.01.2023
 
Медведев предложил лидерам США и Германии остановить тиканье ядерных часов

Зампред Совбеза Медведев предложил Байдену и Шольцу остановить тиканье ядерных часов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил лидерам США и ФРГ остановить тиканье ядерных часов, но сначала - осознать, что их украинская стрелка заржавела.
Стрелки часов "Судного дня", указывающих на угрозу глобальной катастрофы, рекордно близко подошли к "ядерной полуночи" - до нее 90 секунд, сообщил "Бюллетень ученых-атомщиков".
"Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела", - сказал Медведев РИА Новости, отвечая на вопрос, что сделать, чтобы отодвинуть стрелку этих часов хоть чуть-чуть назад.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 12:38
В США заговорили о сценарии Судного дня для Украины
 
В миреДмитрий МедведевДжо БайденОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала