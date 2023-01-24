https://ria.ru/20230124/buk-1847066653.html
ВКС России уничтожили установку ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области
ВКС России уничтожили установку ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области - РИА Новости, 24.01.2023
ВКС России уничтожили установку ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области
Авиация ВКС России уничтожила в Харьковской области украинскую установку ЗРК "Бук-М1", сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:00
2023-01-24T14:00
2023-01-24T14:09
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
харьковская область
бук (зенитный ракетный комплекс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803659719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_086bc8180a48cf75498041638f69e328.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Авиация ВКС России уничтожила в Харьковской области украинскую установку ЗРК "Бук-М1", сообщило во вторник Минобороны РФ."Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Пески-Радьковские Харьковской области уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803659719_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_ac873f33d9aa733d5f92a4b168cdb59c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-космические силы россии, харьковская область, бук (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Харьковская область, Бук (зенитный ракетный комплекс)
14:00 24.01.2023 (обновлено: 14:09 24.01.2023)
ВКС России уничтожили установку ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области
Минобороны сообщило, что ВКС России уничтожили установку "Бук-М1" в Харьковской области