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ВКС России уничтожили установку ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/buk-1847066653.html
ВКС России уничтожили установку ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области
ВКС России уничтожили установку ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области - РИА Новости, 24.01.2023
ВКС России уничтожили установку ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области
Авиация ВКС России уничтожила в Харьковской области украинскую установку ЗРК "Бук-М1", сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:00
2023-01-24T14:09
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
харьковская область
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Авиация ВКС России уничтожила в Харьковской области украинскую установку ЗРК "Бук-М1", сообщило во вторник Минобороны РФ."Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Пески-Радьковские Харьковской области уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - говорится в сообщении ведомства.
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россия
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россия, воздушно-космические силы россии, харьковская область, бук (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Харьковская область, Бук (зенитный ракетный комплекс)
14:00 24.01.2023 (обновлено: 14:09 24.01.2023)
 
ВКС России уничтожили установку ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области

Минобороны сообщило, что ВКС России уничтожили установку "Бук-М1" в Харьковской области

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Авиация ВКС России уничтожила в Харьковской области украинскую установку ЗРК "Бук-М1", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Пески-Радьковские Харьковской области уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - говорится в сообщении ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииХарьковская областьБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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