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Специалисты нового IT-парка на Кубани будут разрабатывать дроны - РИА Новости, 24.01.2023
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Специалисты нового IT-парка на Кубани будут разрабатывать дроны
Специалисты нового IT-парка на Кубани будут разрабатывать дроны - РИА Новости, 24.01.2023
Специалисты нового IT-парка на Кубани будут разрабатывать дроны
Строящийся IT-парк в Краснодаре объединит 500 специалистов для разработки высокотехнологичной продукции, включая беспилотные летательные аппараты, сообщил... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:16
2023-01-24T18:16
специальная военная операция на украине
экономика
технологии
краснодар
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Строящийся IT-парк в Краснодаре объединит 500 специалистов для разработки высокотехнологичной продукции, включая беспилотные летательные аппараты, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "Сегодня технологический суверенитет — одна из первоочередных задач в условиях жесткого санкционного давления. Будущий IT-парк станет "мозговым центром" для высокотехнологичных производств замкнутого цикла. Он объединит почти 500 талантливых молодых людей, которые будут разрабатывать продукцию. В том числе и беспилотные летательные аппараты, которые сейчас так необходимы в зоне СВО", - написал в Telegram-канале Кондратьев. Уточняется, что с инвесторами ведётся обсуждение о полной локализации производства дронов в регионе. "Чтобы не зависеть от импортных комплектующих. Со своей стороны, край готов оказать всестороннюю поддержку проекту", - отметил губернатор. Соглашение о строительстве IT-парка в Краснодаре подписано на Петербургском международном экономическом форуме два года назад. Его открытие запланировано на 2025 год, сообщил Кондратьев.
https://ria.ru/20230116/bespilotniki-1845209490.html
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экономика, технологии, краснодар, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Технологии, Краснодар, Вениамин Кондратьев
18:16 24.01.2023
 
Специалисты нового IT-парка на Кубани будут разрабатывать дроны

Губернатор Кондратьев: специалисты нового IT-парка на Кубани будут разрабатывать БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Строящийся IT-парк в Краснодаре объединит 500 специалистов для разработки высокотехнологичной продукции, включая беспилотные летательные аппараты, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Сегодня технологический суверенитет — одна из первоочередных задач в условиях жесткого санкционного давления. Будущий IT-парк станет "мозговым центром" для высокотехнологичных производств замкнутого цикла. Он объединит почти 500 талантливых молодых людей, которые будут разрабатывать продукцию. В том числе и беспилотные летательные аппараты, которые сейчас так необходимы в зоне СВО", - написал в Telegram-канале Кондратьев.
Уточняется, что с инвесторами ведётся обсуждение о полной локализации производства дронов в регионе. "Чтобы не зависеть от импортных комплектующих. Со своей стороны, край готов оказать всестороннюю поддержку проекту", - отметил губернатор.
Соглашение о строительстве IT-парка в Краснодаре подписано на Петербургском международном экономическом форуме два года назад. Его открытие запланировано на 2025 год, сообщил Кондратьев.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаТехнологииКраснодарВениамин Кондратьев
 
 
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