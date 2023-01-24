https://ria.ru/20230124/bpla-1847167362.html

Специалисты нового IT-парка на Кубани будут разрабатывать дроны

Специалисты нового IT-парка на Кубани будут разрабатывать дроны - РИА Новости, 24.01.2023

Специалисты нового IT-парка на Кубани будут разрабатывать дроны

Строящийся IT-парк в Краснодаре объединит 500 специалистов для разработки высокотехнологичной продукции, включая беспилотные летательные аппараты, сообщил... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:16

2023-01-24T18:16

2023-01-24T18:16

специальная военная операция на украине

экономика

технологии

краснодар

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Строящийся IT-парк в Краснодаре объединит 500 специалистов для разработки высокотехнологичной продукции, включая беспилотные летательные аппараты, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "Сегодня технологический суверенитет — одна из первоочередных задач в условиях жесткого санкционного давления. Будущий IT-парк станет "мозговым центром" для высокотехнологичных производств замкнутого цикла. Он объединит почти 500 талантливых молодых людей, которые будут разрабатывать продукцию. В том числе и беспилотные летательные аппараты, которые сейчас так необходимы в зоне СВО", - написал в Telegram-канале Кондратьев. Уточняется, что с инвесторами ведётся обсуждение о полной локализации производства дронов в регионе. "Чтобы не зависеть от импортных комплектующих. Со своей стороны, край готов оказать всестороннюю поддержку проекту", - отметил губернатор. Соглашение о строительстве IT-парка в Краснодаре подписано на Петербургском международном экономическом форуме два года назад. Его открытие запланировано на 2025 год, сообщил Кондратьев.

https://ria.ru/20230116/bespilotniki-1845209490.html

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экономика, технологии, краснодар, вениамин кондратьев