https://ria.ru/20230124/bochkarev-1847013869.html

Бочкарев: власти Москвы одобрили крупный проект застройки в Печатниках

Бочкарев: власти Москвы одобрили крупный проект застройки в Печатниках - РИА Новости, 24.01.2023

Бочкарев: власти Москвы одобрили крупный проект застройки в Печатниках

Власти Москвы одобрили крупный проект, предполагающий возведение более 740 тысяч квадратных метров недвижимости на Шоссейной улице в Печатниках, сообщила... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:23

2023-01-24T11:23

2023-01-24T11:23

андрей бочкарев

москва

жилье

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 24 янв - РИА Недвижимость. Власти Москвы одобрили крупный проект, предполагающий возведение более 740 тысяч квадратных метров недвижимости на Шоссейной улице в Печатниках, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса."Общая площадь комплексной жилой застройки на участках площадью более 14 гектаров составит 744 тысячи квадратных метров, в том числе жилья - 367 тысяч квадратных метров, а нежилых помещений - 377 тысяч "квадратов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева.Он добавил, что территорию занимают гаражи и производственные здания полиграфического комплекса, которые будут перебазированы.В сообщении указывается, что площадь проекта планировки территории на Шоссейной улице превышает 44 гектара, застройщиком является компания "Галс-девеломпент", которая, кроме жилья, возведет школу на 575 мест и детский сад на 300 мест. Также запланирован многофункциональный центр - его построят в рамках адресной инвестиционной программы города."Галс-девелопмент" – один из крупнейших застройщиков Москвы. Компания специализируется на сегментах коммерческой и жилой недвижимости.

https://realty.ria.ru/20221226/depo-1841282648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей бочкарев, москва, жилье, стройкомплекс москвы