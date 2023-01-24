https://ria.ru/20230124/bochkarev-1847013869.html
Бочкарев: власти Москвы одобрили крупный проект застройки в Печатниках
Бочкарев: власти Москвы одобрили крупный проект застройки в Печатниках - РИА Новости, 24.01.2023
Бочкарев: власти Москвы одобрили крупный проект застройки в Печатниках
Власти Москвы одобрили крупный проект, предполагающий возведение более 740 тысяч квадратных метров недвижимости на Шоссейной улице в Печатниках, сообщила... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:23
2023-01-24T11:23
2023-01-24T11:23
андрей бочкарев
москва
жилье
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 24 янв - РИА Недвижимость. Власти Москвы одобрили крупный проект, предполагающий возведение более 740 тысяч квадратных метров недвижимости на Шоссейной улице в Печатниках, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса."Общая площадь комплексной жилой застройки на участках площадью более 14 гектаров составит 744 тысячи квадратных метров, в том числе жилья - 367 тысяч квадратных метров, а нежилых помещений - 377 тысяч "квадратов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева.Он добавил, что территорию занимают гаражи и производственные здания полиграфического комплекса, которые будут перебазированы.В сообщении указывается, что площадь проекта планировки территории на Шоссейной улице превышает 44 гектара, застройщиком является компания "Галс-девеломпент", которая, кроме жилья, возведет школу на 575 мест и детский сад на 300 мест. Также запланирован многофункциональный центр - его построят в рамках адресной инвестиционной программы города."Галс-девелопмент" – один из крупнейших застройщиков Москвы. Компания специализируется на сегментах коммерческой и жилой недвижимости.
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РИА Новости
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андрей бочкарев, москва, жилье, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Жилье, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 24 янв - РИА Недвижимость. Власти Москвы одобрили крупный проект, предполагающий возведение более 740 тысяч квадратных метров недвижимости на Шоссейной улице в Печатниках, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
"Общая площадь комплексной жилой застройки на участках площадью более 14 гектаров составит 744 тысячи квадратных метров, в том числе жилья - 367 тысяч квадратных метров, а нежилых помещений - 377 тысяч "квадратов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева
.
Он добавил, что территорию занимают гаражи и производственные здания полиграфического комплекса, которые будут перебазированы.
В сообщении указывается, что площадь проекта планировки территории на Шоссейной улице превышает 44 гектара, застройщиком является компания "Галс-девеломпент", которая, кроме жилья, возведет школу на 575 мест и детский сад на 300 мест. Также запланирован многофункциональный центр - его построят в рамках адресной инвестиционной программы города.
"Галс-девелопмент" – один из крупнейших застройщиков Москвы. Компания специализируется на сегментах коммерческой и жилой недвижимости.